Novara, ritrovata dopo un anno una bimba di 14 mesi sottratta dal padre. Era positiva alla cocaina

Una storia di degrado che arriva da Novara. È qui che è stata ritrovata, a più di un anno dalla sua scomparsa, una bambina di 14 mesi. Le ricerche non si sono mai fermate, finché la Polizia l'ha finalmente individuata: positiva alla cocaina, costretta a vivere in uno stato di estremo disagio, in pessime condizioni igienico-sanitarie.





LA DENUNCIA DELLA MADRE

A far scattare le indagini era stata la denuncia della madre, una donna italiana che aveva raccontato che la piccola le era stata sottratta dal padre, uno straniero irregolare di cui conosceva solo il soprannome, che l’avrebbe costretta, dietro maltrattamenti, a portare a termine la gravidanza per ottenere il permesso di soggiorno. Una relazione, quella tra i due, andata avanti, per qualche mese, anche dopo il parto, finché l’uomo avrebbe scelto di far perdere le proprie tracce insieme alla bambina.





"AFFIDATA" AD UNA TOSSICODIPENDENTE

La Squadra Mobile di Novara è riuscita ad identificare l'uomo, risultato senza fissa dimora, con numerosi precedenti. Dopo mesi di ricerche, è stato rintracciato all'interno di un locale notturno. Qui ha confessato di aver affidato la figlia ad una pregiudicata, tossicodipendente, residente nella provincia. Così gli agenti sono entrati nell'abitazione, trovando la bambina in condizioni di abbandono. Portata all'Ospedale Maggiore di Novara, è stata sottoposta ad un esame tossicologico, che ha riscontrato la presenza di cocaina.





POTRÁ ESSERE ADOTTATA

Ora la piccola è stata trasferita in una struttura protetta e la Procura per i minori ha chiesto anche l'apertura della procedura di adottabilità, per garantirle un futuro migliore. La donna con cui viveva e i genitori, invece, sono stati denunciati per maltrattamenti, abbandono di minore e lesioni personali.