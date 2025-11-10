Novembre è il mese del “International games month @your Library 2025”, tutti in biblioteca … a giocare

Allenare la mente e socializzare, sono gli scopi dell’”International games month @your Library 2025”, una manifestazione nata in sordina nel 2007 che sta pian piano conquistando sempre più persone. Il mese di novembre è quello scelto per giocare in biblioteca: parole crociate, rebus, enigmi in versi, frasi bisenso, indovinelli e i loro meccanismi più segreti sono infatti al centro, il mese internazionale dei giochi e del gaming che si festeggia in diversi Paesi nel mondo, tra cui l’Italia inclusa. L’idea venne agli americani Jenny Levine e Scott Nicholson nel 2007. L’intenzione era quella di dedicare una intera settimana ai giochi in biblioteca. Negli anni questa manifestazione è cresciuta fino a diventare una ricorrenza mondiale della durata di un mese. Sono coinvolte l'American library association, l'Australian library and Information association, le Nordic libraries della Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Islanda e l'Associazione italiana biblioteche e conta l'adesione di oltre 10.000 biblioteche.





Le attività

"Ormai il gioco ha contagiato le biblioteche di tutto il mondo e anche per il 2025 torna l'occasione per mostrare e raccontare al pubblico il ruolo che svolge all'interno delle nostre comunità e dei nostri servizi bibliotecari” sostiene l'Associazione italiana biblioteche, aggiungendo che "L'iniziativa vuole promuovere il gioco come veicolo di conoscenza e fattore di socializzazione". Gli appassionati di enigmistica e chi si vuole avvicinare a questo mondo per conoscere i segreti ed allenarsi potranno fare pratica anche con l'aiuto degli esperti del settore, come Giuseppe Pontrelli, matematico professionista ed enigmista per passione e autore di giochi enigmistici con il nome d'arte Gimbo. Con lui l'architetto informatico Luca Montini, noto nel mondo dell'enigmistica come Aziumt, saranno presenti il 20 novembre alla biblioteca pubblica Goffredo Mameli di Roma per un pomeriggio dedicato ai rebus (info bibliotechediroma.it). Le attività organizzate nelle nostre biblioteche si possono invece consultare sul sito internationalgamesdayitalia.wordpress.com.





Uno sport per la mente

L’enigmistica non è solo un passatempo rilassante, ma è anche e soprattutto uno sport ricreativo per la mente, dove la protagonista è la parola. Ma è anche un gioco, un mondo per divertisti allenando la mente, migliorare le proprie competenze e anche socializzare. Infatti questi incontri servono anche per mettere in contatto persone e le biblioteche. I responsabili dell'International games day Italia ricordano come gli eventi possono essere di diversi tipi (carte, giochi da tavolo, qualsiasi tipologia di gioco gestibile in biblioteca), di videogioco (tornei, dimostrazioni, ecc.), laboratori sulle app o coding.



