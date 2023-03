Nuova stretta sul fumo, i nuovi provvedimenti riguardano anche sigarette elettroniche e prodotti simili

VENT’ANNI DOPO LA LEGGE SIRCHIA, PREVISTE NUOVE LIMITAZIONI

Per tanti fumatori, le zone all'aperto rappresentano uno spazio utile per consumare sigarette senza limitazioni. Prossimamente questa azione potrebbe diventare una malsana abitudine da bandire. Già mesi fa, il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva espresso la volontà di vincolare ulteriormente i fumatore estendendo i divieti di fumo in molti luoghi. L'obiettivo è quello di raggiungere i traguardi previsti dal Piano Europeo contro il cancro 2021, per "creare una generazione libera dal tabacco, nella quale meno del 5% della popolazione consumi tabacco entro il 2040", ha detto Schillaci.

Così, vent’anni dopo la legge Sirchia che sancì le prime limitazioni al consumo di tabacco in pubblico, è in arrivo una nuova stretta sul consumo di sigarette: il testo del provvedimento sarebbe già stato scritto dai tecnici del Ministero della Salute. Nella versione che sta circolando tra gli addetti ai lavori, non si potrà più ad esempio fumare nei parchi. Nei locali al chiuso verrebbe invece eliminata la possibilità di destinare una sala ai fumatori. Sigarette al bando anche tra i tavoli all’aperto di ristoranti e bar e alle fermate dei mezzi pubblici. Le nuove norme dovrebbero applicarsi anche alle sigarette elettroniche e prodotti simili.