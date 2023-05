Oggi è il giorno della finale di Europa League, la Roma affronterà il Siviglia a Budapest

Grande attesa per la partita di questa sera in programma a Budapest, tutta la capitale in fibrillazione. Alle 21 ci sarà il fischio d’inizio della finale di Europa League che vedrà scontrare Roma e Siviglia. Dopo la vittoria della Conference League dell’anno scorso, Mourinho si trova ad affrontare la seconda finale europea in soli due anni alla guida della squadra giallorossa.





Il cammino delle due squadre

La Roma arriva da un percorso sicuramente soddisfacente, ma non del tutto convincente dal punto di vista del gioco. È risaputo, infatti, che le squadre allenate da Josè Mourinho non siano particolarmente belle da vedere, ma comunque molto efficaci sotto il profilo del risultato. Nell’ultimo turno la Roma ha affrontato il Bayern Leverkusen, vincendo 1 a 0 nella partita di andata con il gol del giovane Bove e difendendo il risultato al ritorno, pareggiando 0 a 0 e portando a casa la qualificazione in finale. La squadra di Siviglia ha invece fatto fuori la Juventus tra polemiche ed errori arbitrali, assicurandosi la qualificazione ai tempi supplementari della partita di ritorno con il gol di Erik Lamela. Siviglia che arriva ancora una volta in finale, confermandosi “regina” dell’Europa League, visto il positivissimo score di vittorie della coppa, che hanno permesso alla squadra spagnola di avere in bacheca ben 6 trofei (tra coppe UEFA e Europa League). Il Siviglia detiene il titolo di vincitrice assoluta del torneo, con una percentuale di vittoria del 100%, sei su sei finali giocate.