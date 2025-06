Inter, nuovo allenatore, Fabregas verso il no: "Credo molto nel progetto Como"

Cesc Fabregas resterà al Como. Almeno stando a quanto riferito dal presidente del club Mirwan Suwarso, che ha escluso l'addio imminente dell'allenatore considerato il candidato numero uno per la panchina dell'Inter, dopo l'addio di Simone Inzaghi.

Il manager indonesiano all'SWXS London ha detto:

"Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni, e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club".

Il patron del club lariano si trova all'evento in corso nella capitale britannica proprio insieme e Fabregas.

Fabregas allontana l'Inter

Anche da parte dell'ex calciatore del Barcellona e del Chelsea sono arrivate dichiarazioni che sembrano allontanarlo dall'Inter:

"Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose. Fortunatamente condividiamo la stessa visione, lo stesso obiettivo, che è arrivare il più in alto possibile. Insieme siamo diventati davvero una buona squadra, in una piccola città, in un piccolo club — perché siamo ancora un piccolo club — ma con grandi, grandissime ambizioni per il futuro".

Di fronte alle parole dei diretti interessati sembra davvero esserci ben poco da fare. Tuttavia l'Inter non sembra voler mollare la presa e proprio in queste ore il direttore sportivo Ausilio è volato a Londra per cercare di scombinare i piani di Suwarso convincendo Fabregas.

Le alternative a Fabregas

Se davvero la pista Fabregas non dovesse concretizzarsi, chi siederà sulla panchina interista nella prossima stagione (anzi, già tra pochi giorni, visto che i nerazzurri saranno impegnati nel Mondiale per club negli Stati Uniti)?

I nomi che circolano sono quelli di due ex: Christian Chivu, in trattativa per il rinnovo con il Parma, e Patrick Vieira, che sta facendo lo stesso con il Genoa.

A questo punto, nonostante i tempi stretti, non sono da escludere soprese o clamorosi ritorni. Citofonare Mancio o Mou.