Omicidio di Chiara Poggi: via libera all'incidente probatorio sul DNA di Andrea Sempio. Comparazione anche con quelli di Stasi e di altri che frequentavano casa

La Giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accolto la richiesta della Procura sull'incidente probatorio - fissato per il prossimo 9 aprile - relativo ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.

Oltre alla comparazione tra il Dna del 37enne e quello del materiale trovato su unghie e dita della stessa vittima, saranno eseguite analisi genetiche su una lunga lista di reperti e campioni, alcuni mai analizzati. Il Dna sarà comparato anche col profilo genetico di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, dei componenti maschili della famiglia della stessa vittima e di tutti i "soggetti maschili" che frequentavano all'epoca casa Poggi. Il 9 aprile l'udienza al Tribunale di Pavia, per conferimento dell'incarico e nomina dei consulenti.

LE ANALISI

Il perito nominato dal Tribunale, Emiliano Giardina e i consulenti di parte dovranno valutare la "possibilità o meno" di ritenere "utilizzabili" i profili genetici sotto le unghie di Chiara Poggi (che sono solo su carta perché il materiale biologico di Chiara è terminato) per la comparazione con il DNA prelevato a Sempio il 13 marzo scorso. Il Dna sarà comparato anche col profilo genetico di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata, dei componenti maschili della famiglia della stessa vittima e di tutti i "soggetti maschili" che frequentavano all'epoca casa Poggi. Saranno quindi eseguite analisi genetiche su una lunga lista di reperti e campioni, alcuni mai analizzati, tra cui un frammento del tappetino del bagno e su oggetti come confezioni di tè e yogurt.