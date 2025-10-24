Omicidio di Collegno: un uomo interrogato per ore, perquisita la sua abitazione nei pressi della via dell'uccisione

Redazione Web

24 ottobre 2025, ore 18:05

Per l'omicidio di Marco Veronese sospettata una persona con problemi psicologici, nella zona i residenti hanno paura e sperano nella risoluzione rapida del caso

Le indagini sull’omicidio di Marco Veronese, il 39enne imprenditore ucciso con ben 13 coltellate nella notte tra mercoledì e giovedì a Collegno, all'una e mezza di notte, sembrano vicine alla risoluzione., i carabinieri hanno perquisito per molte ore un palazzo di via Podgora, sempre nel comune di Collegno Lì abiterebbe l'uomo che potrebbe avere assassinato l'imprenditore attivo nel ramo della video-sorveglianza. I sospetti degli investigatori convergerebbero su un giovane con dei disturbi mentali, che è stato interrogato per ore dai carabinieri.


Le immagini riprese dalle telecamere della sua ditta

Separato, padre di tre figli piccoli, Marco Veronese si stava rifacendo una vita dopo la fine del primo matrimonio ed è andato, temporaneamente, a vivere dai genitori pensionati nel palazzo di corso Francia 25, nella zona della metropolitana Paradiso. Era titolare di una ditta, la "M & M service", che installa impianti di video-sorveglianza. E proprio quegli impianti che lui stesso negli anni faceva installare a Collegno sono stati acquisiti dai carabinieri che indagano sul suo brutale delitto. Le indagini sono a cura dei militari di Collegno, Rivoli e del Nucleo investigativo di Torino.

Terrore nella zona

Un piccolo mazzo di fiori anonimo si trova ora vicino al punto in cui Marco Veronese, 39 anni, è stato assassinato, in via Sabotino. I fiori, crisantemi e gerbere, sono avvolti nel nylon e appesi a testa in giù a un tubo sul muro, proprio accanto a dove, tra strada e marciapiede, sono rimaste le tracce del delitto. Un gesto silenzioso, quello dei fiori, per ricordare la vittima del omicidio che ha scosso la comunità del comune del Torinese. Alcuni residenti delle case vicine a dove l'uomo è morto si dicono impauriti.


