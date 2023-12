Omicidio in Gallura, giovane uccide il padre con un colpo di bastone alla testa

Omicidio ad Arzachena, in provincia di Sassari. Intorno all’1.30 di stanotte un ragazzo ha ucciso il padre con un colpo di bastone alla testa. Sconosciute al momento le motivazioni del gesto: il giovane, attualmente in stato di fermo nella caserma dei carabinieri a Olbia, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

ARZACHENA, GIOVANE UCCIDE IL PADRE CON UN COLPO DI BASTONE

Ha raccolto un pezzo di legno da terra e ha colpito il padre al cranio, uccidendolo. È successo stanotte ad Arzachena, in provincia di Sassari. Michele Fresi si trovava un locale non lontano dalla propria abitazione quando avrebbe iniziato a dare in escandescenze. Una prima chiamata arrivata al 112 poco dopo la mezzanotte segnalava la presenza di un giovane agitato e sotto effetto di stupefacenti in viale Costa Smeralda. Fresi, raggiunto dai sanitari del 118, avrebbe rifiutato le cure: a quel punto è stato affidato al padre, chiamato per occuparsi del figlio. L’uomo avrebbe cercato di calmare il giovane che, probabilmente per effetto di sostanze stupefacenti, ha reagito violentemente colpendolo fatalmente. Pochi minuti dopo un’altra segnalazione ai carabinieri: una 24enne ha infatti chiamato le forze dell’ordine dopo essere stata aggredita da Fresi. I sanitari l’hanno trovata con la mandibola fratturata. Feriti anche due militari, in faccia e agli arti. Il ragazzo è stato arrestato e portato nella caserma dei carabinieri di Olbia.