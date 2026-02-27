Omicidio nello studio di un commercialista a Livorno, ucciso un uomo di 56 anni

Omicidio nello studio di un commercialista a Livorno, ucciso un uomo di 56 anni

Omicidio nello studio di un commercialista a Livorno, ucciso un uomo di 56 anni Photo Credit: Ansa: Fabio Cimaglia

Redazione Web

27 febbraio 2026, ore 08:00

Il killer, dopo una breve fuga, è stato arrestato

Omicidio questo pomeriggio in uno studio di commercialisti a Livorno, in via Grande, nel pieno centro della città. Accoltellato un uomo di 56 anni. L'assassino è stato arrestato dopo una breve fuga. Sul posto un grande dispiegamento di forze dell'ordine. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Niccolò Volpe. La vittima, originaria di Pistoia, si chiamava Francesco Lassi. Il killer sarebbe Luigi Amirante, 47 anni, ex collaboratore di giustizia. Avrebbe ucciso la vittima al culmine di una lite con due fendenti, di cui uno mortale. Il presunto omicida ha dichiarato di avere agito per difendersi.  La sua versione è al vaglio degli investigatori. 

La vittima è stata trovata a terra in un lago di sangue nella stanza che aveva in uso all'interno dell'ufficio professionale. Determinante per la cattura  di Luigi Amirante sarebbe stata la testimonianza di alcune persone che avrebbero assistito alla scena. Una, in particolare, avrebbe riferito di aver visto un uomo con un giubbotto e il cappuccio calato sul volto uscire in fretta dal palazzo e dirigersi verso la zona portuale. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione quanto accaduto.



Argomenti

killer
Livorno
Omicidio
Uomo accoltellato

