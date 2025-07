Omicidio Varani, condanna a 30 anni per Manuel Foffo

Per il padre della vittima non è giustizia piena

Condanna a 30 anni di carcere per Manuel Foffo e processo per Marco Prato. Il giovane fu ucciso il 4 marzo 2016 durante un festino a base di sesso, alcol e droga. Per il padre della vittima non è giustizia piena.

