Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

Orietta Berti è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Nicoletta Deponti e Fulvio Giuliani, per presentare “x”. Un progetto che nasce ancora una volta dall’intuizione magistrale del manager e caro amico di Orietta, Pasquale Mammaro, che ha visto lungo sull’intesa che sarebbe potuta nascere con Daniele Lazzarin (Danti). “Chi Ama chiama” sono due semplici, potenti parole che snocciolano un intero discorso, perché è inutile girarci intorno: chi ti ama, ti cerca e ti chiama. Sessant’anni di carriera celebrati con un progetto nato dall’incontro esplosivo di Orietta e Danti con inediti che certificano la capacità di attraversare trasversalmente il tempo per un’artista che non smette di sorprendere. In un tempo in cui le relazioni sono spesso a distanza, sfuggenti e mediate da uno smartphone, queste due parole, sottolineano come l’unica cosa che conta davvero sia volersi bene, esserci, condividere la quotidianità, la vita vera e non solo la sua trasposizione virtuale filtrata dai social. Ai microfoni di RTL 102.5, Orietta Berti ha raccontato: «Ho fatto una collab con Danti per questo pezzo ed è da questa primavera che stiamo lavorando a un grande progetto in occasione dei miei 60 anni di carriera. Noi ci siamo conosciuti nel 2021, abbiamo lavorato insieme per alcuni pezzi e ora a questo progetto. Per me è un periodo con tantissimi impegni: il giorno dell’Immacolata abbiamo festeggiato l’accensione dell’albero di Natale a Bari con un concerto, c’erano tantissimi giovani che sapevano le mie canzoni e mi hanno dato una grande forza. Domani sarò da Maria De Filippi per giudicare i suoi ragazzi di Amici e prossimamente registreremo il concerto di Natale del Vaticano e conoscerò il mio quarto Papa. Sono molto contenta e non vedo l’ora».

IL VIDEOCLIP

Nel videoclip, tutto ruota intorno al telefono e la sua evoluzione da fine ‘800 ai primi del '900 con la Metafisica pittura di De Chirico e Picasso, agli anni ‘50 con la pantera rosa, con Andy Wharol negli anni ’70 e ’80 e passando dal cordless del 2000, allo smartphone di oggi che si è impossessato delle nostre vite. Ci sono i cameo di Gabriele Vagnato ed Emanuele Ferrari. Nel backstage, anche un’incursione di Cristiano Malgioglio che per l'influenza non è riuscito ad esserci per il cameo, ma ha voluto comunque dare il suo amichevole contributo.



