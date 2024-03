“Orizzonti Digitali”: da martedì 26 marzo, alle 7:45, la nuova rubrica di RTL 102.5 sull'innovazione

Da martedì 26 marzo 2024, alle 7:45, prenderà il via su RTL 102.5 la rubrica "Orizzonti Digitali", quattro appuntamenti dedicati alle nuove tecnologie e alle loro applicazioni. Lo scopo principale di questa rubrica è quello di offrire una panoramica sulla connettività di ultima generazione che è fattore abilitante della innovazione e di far conoscere agli ascoltatori le molteplici opportunità che ne derivano, con un particolare accento sulle ricadute positive per la competitività delle nostre imprese e per la vita quotidiana.

All’interno di Non Stop News, insieme a Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro, la rubrica "Orizzonti digitali" accoglierà, ad ogni appuntamento, un ospite diverso, offrendo agli ascoltatori una prospettiva approfondita sull’argomento. In collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la rubrica sostiene la campagna di comunicazione "Connettività Ultraveloce" con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla necessità di estendere l’adozione della connettività ultraveloce in ambito Industry 4.0. Ospite della prima puntata sarà il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Sarà possibile seguire "Orizzonti Digitali" su RTL 102.5, in radio e in radiovisione ai canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky e sempre in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Qui tutte le date:

• Martedì 26 marzo

• Giovedì 4 aprile

• Martedì 9 aprile

• Martedì 16 aprile