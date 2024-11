Orrore in provincia di Messina: arrestato un uomo accusato di abusare delle figlie minorenni Photo Credit: agenziafotogramma.it

L’orribile scoperta della madre, la sua denuncia un mese fa e ora finalmente l’arresto per il suo ex convivente, con l’accusa di avere abusato ripetutamente delle due figlie minori di 14 anni. E’ accaduto a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina. L’uomo, con dei precedenti, ora è agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale.

Drammatica ricostruzione

Secondo i risultati dell’inchiesta, svolta dai carabinieri anche con l’ausilio di intercettazioni, l’uomo avrebbe abusato delle ragazzine, quando la madre non era presente in casa. Le violenze andavano avanti dal 2021: per obbligarle a subire atti sessuali, l’indagato avrebbe detto alle ragazzine che gli mancava la compagna, ovvero la loro madre. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip, su richiesta della Procura di Patti guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo