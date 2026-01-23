Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati a Miglior Film

Sono state annunciate ieri le nomination agli Oscar 2026 e, come ormai da tradizione, saranno dieci i titoli a contendersi il premio più ambito: quello per il Miglior Film. Una selezione eterogenea che attraversa il cinema d’autore, il grande spettacolo e alcune sorprese inattese. A gareggiare quest’anno sono: Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, Marty Supreme di Josh Safdie, Bugonia di Yorgos Lanthimos, Frankenstein di Guillermo Del Toro, F1 di Joseph Kosinski, L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, Sentimental Value di Joachim Trier, Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, Train Dream di Clint Bentley e Sinners (I Peccatori). Con la cerimonia prevista nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2026, in molti si staranno chiedendo come recuperare tutti i film in corsa. Ecco quindi una guida pratica per arrivare preparati alla notte degli Oscar.

I FILM GIÀ DISPONIBILI IN STREAMING

Partiamo da Bugonia di Yorgos Lanthimos, presentato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Uscito nelle sale italiane il 23 ottobre, il film ha ottenuto un buon riscontro al botteghino ed è ora disponibile per il noleggio su diverse piattaforme streaming, tra cui Prime Video. Sempre a Venezia è stato presentato Frankenstein, il visionario adattamento firmato da Guillermo Del Toro. Dopo un breve passaggio nelle sale, il film è ora disponibile nel catalogo Netflix. Tra i titoli troviamo anche Train Dream, una delle nomination più inattese di quest’anno: il film è già visibile su Netflix. Infine, Sinners (I Peccatori), il film dei record arrivato in sala quasi un anno fa, è attualmente disponibile per il noleggio in streaming su Prime Video.

I GRANDI SUCCESSI E I FILM EVENTO

F1, il blockbuster diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Brad Pitt, è stato uno dei fenomeni cinematografici dell’estate: oltre 600 milioni di dollari incassati nel mondo, diventando uno dei maggiori successi finanziari di Apple Studios. Chi lo avesse perso al cinema può ora recuperarlo su Apple TV+. Il superfavorito della vigilia è però Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Uscito nelle sale italiane il 25 settembre, il film è oggi disponibile in esclusiva sul nuovo servizio streaming HBO Max.

I FILM IN ARRIVO O ATTUALMENTE IN SALA

Tra i titoli più attesi c’è Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in uscita nelle sale italiane il 5 febbraio. Sono invece già al cinema Marty Supreme di Josh Safdie, che ha fruttato a Timothée Chalamet la candidatura come miglior attore protagonista, e Sentimental Value di Joachim Trier, vincitore del Premio Speciale della Giuria all’ultima edizione del Festival di Cannes. Sempre dalla Croisette arriva L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, che a Cannes ha conquistato il premio per la miglior regia. Il film approderà nelle sale italiane il 29 gennaio.



