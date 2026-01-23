Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati a Miglior Film

Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati a Miglior Film

Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati a Miglior Film

Mario Vai

23 gennaio 2026, ore 10:00

Ecco una guida pratica per arrivare preparati alla notte degli Oscar

Sono state annunciate ieri le nomination agli Oscar 2026 e, come ormai da tradizione, saranno dieci i titoli a contendersi il premio più ambito: quello per il Miglior Film. Una selezione eterogenea che attraversa il cinema d’autore, il grande spettacolo e alcune sorprese inattese. A gareggiare quest’anno sono: Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, Marty Supreme di Josh Safdie, Bugonia di Yorgos Lanthimos, Frankenstein di Guillermo Del Toro, F1 di Joseph Kosinski, L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, Sentimental Value di Joachim Trier, Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, Train Dream di Clint Bentley e Sinners (I Peccatori). Con la cerimonia prevista nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2026, in molti si staranno chiedendo come recuperare tutti i film in corsa. Ecco quindi una guida pratica per arrivare preparati alla notte degli Oscar.

I FILM GIÀ DISPONIBILI IN STREAMING

Partiamo da Bugonia di Yorgos Lanthimos, presentato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Uscito nelle sale italiane il 23 ottobre, il film ha ottenuto un buon riscontro al botteghino ed è ora disponibile per il noleggio su diverse piattaforme streaming, tra cui Prime Video. Sempre a Venezia è stato presentato Frankenstein, il visionario adattamento firmato da Guillermo Del Toro. Dopo un breve passaggio nelle sale, il film è ora disponibile nel catalogo Netflix. Tra i titoli troviamo anche Train Dream, una delle nomination più inattese di quest’anno: il film è già visibile su Netflix. Infine, Sinners (I Peccatori), il film dei record arrivato in sala quasi un anno fa, è attualmente disponibile per il noleggio in streaming su Prime Video.

I GRANDI SUCCESSI E I FILM EVENTO

F1, il blockbuster diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Brad Pitt, è stato uno dei fenomeni cinematografici dell’estate: oltre 600 milioni di dollari incassati nel mondo, diventando uno dei maggiori successi finanziari di Apple Studios. Chi lo avesse perso al cinema può ora recuperarlo su Apple TV+. Il superfavorito della vigilia è però Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Uscito nelle sale italiane il 25 settembre, il film è oggi disponibile in esclusiva sul nuovo servizio streaming HBO Max.

I FILM IN ARRIVO O ATTUALMENTE IN SALA

Tra i titoli più attesi c’è Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in uscita nelle sale italiane il 5 febbraio. Sono invece già al cinema Marty Supreme di Josh Safdie, che ha fruttato a Timothée Chalamet la candidatura come miglior attore protagonista, e Sentimental Value di Joachim Trier, vincitore del Premio Speciale della Giuria all’ultima edizione del Festival di Cannes. Sempre dalla Croisette arriva L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, che a Cannes ha conquistato il premio per la miglior regia. Il film approderà nelle sale italiane il 29 gennaio.


Argomenti

Oscar

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Nomination Oscar 2026, Sinners fa la storia con 16 nomination mentre Chalamet sfida Di Caprio come miglior attore

    Nomination Oscar 2026, Sinners fa la storia con 16 nomination mentre Chalamet sfida Di Caprio come miglior attore

  • Marty Supreme arriva in sala e accende la corsa all’Oscar di Chalamet

    Marty Supreme arriva in sala e accende la corsa all’Oscar di Chalamet

  • Avatar accende il box office mondiale: 1,3 miliardi d’incassi, ma senza i record del passato

    Avatar accende il box office mondiale: 1,3 miliardi d’incassi, ma senza i record del passato

  • Box office, Zalone supera i 70 milioni e Sorrentino ottiene il suo miglior esordio

    Box office, Zalone supera i 70 milioni e Sorrentino ottiene il suo miglior esordio

  • HBO Max sbarca in Italia e presenta la serie Il cavaliere dei sette regni

    HBO Max sbarca in Italia e presenta la serie Il cavaliere dei sette regni

  • La Grazia di Paolo Sorrentino arriva oggi al cinema: trama e recensione

    La Grazia di Paolo Sorrentino arriva oggi al cinema: trama e recensione

  • Paramount porta Warner Bros davanti ai giudici e mette nel mirino Netflix. Ecco cosa sta succedendo

    Paramount porta Warner Bros davanti ai giudici e mette nel mirino Netflix. Ecco cosa sta succedendo

  • Checco Zalone nella storia: Buen Camino miglior incasso per un film italiano

    Checco Zalone nella storia: Buen Camino miglior incasso per un film italiano

  • Golden Globe 2026, Paul Thomas Anderson porta a casa i premi più importanti, Timothée Chalamet miglior attore per "Marty Supreme"

    Golden Globe 2026, Paul Thomas Anderson porta a casa i premi più importanti, Timothée Chalamet miglior attore per "Marty Supreme"

  • Gomorra – Le origini, stasera su Sky i primi due episodi

    Gomorra – Le origini, stasera su Sky i primi due episodi

“40 secondi”, da domani in sala il film di Vincenzo Alfieri che riapre la ferita Willy

“40 secondi”, da domani in sala il film di Vincenzo Alfieri che riapre la ferita Willy

È cinema che ferisce, che costringe a guardare dentro le crepe di una società dove la violenza non è l’eccezione ma la regola sottaciuta

Wicked - parte 2: la recensione del film attualmente in sala con Ariana Grande e Cynthia Erivo

Wicked - parte 2: la recensione del film attualmente in sala con Ariana Grande e Cynthia Erivo

Più maturo, più politico, meno danzato ma comunque intensamente cantato. Il musical cede il passo alla narrazione, che corre agile e si accende più volte di autentica emozione

Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere

Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere

Nel cast della commedia Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi