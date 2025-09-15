Oscar 2026: I 24 film italiani in corsa per rappresentare l’Italia nella categoria del miglior film internazionale

Mario Vai

15 settembre 2025, ore 12:03

Un’assenza significativa in questa lista è quella di La grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino

Sono stati annunciati i 24 film italiani che si contenderanno la designazione ufficiale come candidato per l'Italia alla 98/a edizione degli Academy Awards, nella categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale). La selezione del film, che rappresenterà il nostro Paese nella competizione, avverrà il prossimo 23 settembre presso l’Anica, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali.


OSCAR 2026, I TITOLI CHE SPERANO DI RAPPRESENTARE L’ITALIA

Quest'anno, il comitato di selezione si trova di fronte a un’ampia varietà di opere cinematografiche, che spaziano tra diversi generi e stili, dal dramma alla commedia, passando per il documentario e il film storico. I 24 film, scelti tra le produzioni che hanno avuto la loro prima uscita teatrale tra il 1 ottobre 2024 e il 30 settembre 2025, sono i seguenti (in ordine alfabetico):

  1. Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre
  2. Diamanti di Ferzan Özpetek
  3. Diva futura di Giulia Louise Steigerwalt
  4. Duse di Pietro Marcello
  5. Elisa di Leonardo Di Costanzo
  6. Eterno visionario di Michele Placido
  7. Familia di Francesco Costabile
  8. Follemente di Paolo Genovese
  9. Fuori di Mario Martone
  10. Hey Joe di Claudio Giovannesi
  11. Il monaco che vinse l'Apocalisse di Jordan River
  12. Il nibbio di Alessandro Tonda
  13. Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri
  14. Il treno dei bambini di Cristina Comencini
  15. L'amore che ho di Paolo Licata
  16. L'orto americano di Pupi Avati
  17. La vita da grandi di Greta Scarano
  18. Le assaggiatrici di Silvio Soldini
  19. Le città di pianura di Francesco Sossai
  20. Le déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta di Gianluca Jodice
  21. Napoli - New York di Gabriele Salvatores
  22. Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi
  23. Trifole - Le radici dimenticate di Gabriele Fabbro
  24. Vittoria di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman

OSCAR 2026, IL CASO SORRENTINO

Un’assenza significativa in questa lista è quella di La grazia, il nuovo film dic Paolo Sorrentino. La pellicola, che in Italia arriverà al cinema solo nel gennaio 2026, non è eleggibile per la selezione, in quanto la sua uscita italiana è prevista oltre la data limite del 30 settembre 2025. Tuttavia, il film potrebbe concorrere per altre categorie agli Oscar, poiché negli Stati Uniti è in programma per dicembre 2025, il che lo renderebbe idoneo per la selezione nelle altre categorie degli Academy Awards.

Il comitato di selezione, istituito presso l'Anica su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà il prossimo 23 settembre per scegliere il film che rappresenterà l'Italia. L'annuncio delle shortlist da parte dell’Academy è previsto per il 16 dicembre 2025, seguito dalle nomination il 22 gennaio 2026. La cerimonia di consegna degli Oscar avrà luogo il 15 marzo 2026 a Los Angeles.

