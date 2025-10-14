"Panettone World Championship": arriva la gara che prende tutti per la gola. Ecco di cosa si tratta

E' già tempo di panettone. O, quantomeno, di gare che prendono tutti per la gola. Dopo il successo della prima edizione, prende ufficialmente il via la sfida più dolce del mondo: dal 14 al 18 ottobre il Campionato Mondiale del Panettone a squadre organizzato dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano con il Patrocinio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con HostMilano.

Si tratta dell’unica competizione con grandi lievitati realizzati completamente “dal vivo”, sotto gli occhi vigili dei commissari di gara e con il supporto delle telecamere a filmare le attività nei laboratori 24 ore su 24.

LA MANIFESTAZIONE GIUNGE AL QUINTO ANNO

Panettone World Championship, al suo quarto anno - con le competizioni individuali nel 2019 e nel 2021, e per la prima volta a squadre nel 2023 con il team italiano sul gradino più alto del podio - nasce con l'obiettivo di far conoscere l'eccellenza a livello internazionale del Panettone artigianale mettendo a confronto, in un entusiasmante match, le diverse culture di chi lo produce partendo dal lievito madre, vero fattore identitario e caratteristico di ogni territorio.

Ad inaugurare l’edizione 2025, lunedì 13 ottobre a Verona, la cerimonia di apertura con la presentazione delle squadre e la consegna delle giacche ufficiali alle Nazionali in gara, 9 team composti dai migliori lievitisti al mondo. Per l’Argentina: Juan Manuel Alfonso Rodriguez (capitano), Nicolas Welsh, Samuel Gonzalez (team manager); per l’Australia: Simon Veauvy (capitano), Franco Villalva, Jonathon (Jonny) Pisanelli, Quentin Berthonneau (team manager); per il Brasile: Brunno Malheiros (capitano), Matheus Andrade Silva, Joze Nilson Diniz, Debora Zanzini (team manager); per la Cina: Teng Ding (capitano), Yuan Fang, Puyan Shi, Saibai Ding (team manager); per la Germania: Giorgio Mecca (capitano), Steve De Filippo, Leonardo Scala, Mirko Giuseppe Frustaci (team manager); per il Giappone: Shima Kohei (capitano), Shinichiro Kojima, Hiroko Kurokawa, Kaori Ereditato (team manager); per il Perù: Marin Astocondor (capitano), Luis La Rosa, Piero Linares, Jorge Morales Fhon (team manager); per la Spagna: Tonatiuh Cortés (capitano), Miguel Ángel Castro, Ayose Valiente, Carlos Mariel (team manager); per Taiwan: I-Chun, Lai (capitano), Yueh-Chun, Tsai, Shih-Chun, Yang, Giovanna Shih-Chieh, Chen (team manager).

Sul campo di gara presso i laboratori del Gruppo Polin – oggi la più grande realtà industriale italiana, tra le prime al mondo, nella progettazione e realizzazione di forni e di macchine per la pasticceria e l’arte bianca – tutte le squadre dovranno realizzare le tre tipologie di lievitato in concorso: Panettone Classico Italiano, “Panettone al cioccolato” e, per la prima volta, il “Panettone Innovativo al Gelato”, dedicato alla Contaminazione del Territorio. Ogni team dovrà elaborare un prodotto frutto della selezione di uno o più ingredienti appartenenti alla propria terra. E inoltre: una Monoporzione “Circolare”, a base di impasto panettone tradizionale realizzato secondo i principi dell’“economia circolare” con l’obiettivo di ridurre al minimo lo spreco alimentare, un “Fiore di lievito madre”, utilizzando il proprio lievito madre da rinfresco, e un Panettone a decorazione libera ispirato al tema della vetrina espositiva di Milano “Il Panettone celebra Milano. Omaggio alla moda”, le cui valutazioni incideranno sul punteggio finale.

LA FINALISSIMA

La finalissima con le degustazioni che porteranno alla proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei Premi Speciali che peseranno sul ranking si terrà sabato 18 ottobre a Host Milano Fiera a Milano. Ospite d’onore Iginio Massari, insieme agli special guest Antonio Bachour, Damiano Carrara, Angelo Musa e Davide Oldani. Vere e proprie icone d’eccellenza della pasticceria e della gastronomia, che arricchiscono ulteriormente il parterre dell’evento. Un appuntamento imperdibile trasmesso anche in diretta streaming su www.youtube.com/@PanettoneWorldChampionship; sullo stesso canale, saranno disponibili delle vere e proprie finestre sul campo gara, per offrire uno sguardo privilegiato dietro le quinte per osservare da vicino il lavoro dei migliori lievitisti al mondo, impegnati in una sfida all’ultimo panettone (in allegato il programma delle dirette).

LE GIURIE

6 le giurie chiamate a votare la miglior squadra e assegnare gli altri riconoscimenti: la Giuria tecnica composta da 12 giudici votanti, corrispondenti ai Team Manager delle Nazionali, i 2 Presidenti di Giuria votanti Claudio Gatti - presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, nonché Capitano-Portavoce del team Italia, campione uscente del PWC - e Roy Shvartzapel - fondatore del rinomato brand From Roy, che ha ridefinito l’eccellenza nell’arte della panificazione; la Giuria dei commissari di gara che assegnerà i premi speciali per la Miglior organizzazione di laboratorio, la Miglior pulizia in fase di lavorazione, il Miglior rapporto componenti del team “Gioco di Squadra” e il Premio Sostenibilità, misurata come minor produzione di rifiuti; la Giuria Italia composta da 5 membri di Accademia MLM che assegnerà premi speciali per la Monoporzione circolare, il Fiore di lievito madre e per il Miglior panettone decorato.

Tutti i voti dei commissari faranno media per dare i 4 bonus in classifica generale. E ancora, la Giuria delle Stelle con 10 rinomati chef e pastry chef internazionali: Enrico Derflingher, Fabrizio Galla, Günther Koerffer, Davide Malizia, Luca Marchini, Walter Masut, Aurora Mazzucchelli, Diego Mei, Fabrizio Mellino, Alessandro Negrini; la Giuria dei Giornalisti, 10 prestigiose firme del food e non solo, assegneranno premi speciali per il Miglior tavolo di presentazione-vetrina e la Miglior brochure di presentazione, e la Giuria dei Campioni del mondo del Gelato - Ciro Chiummo, Domenico Di Clemente, Eugenio Morrone, Rosario Nicodemo, Luigi Tirabassi e Beppo Tonon - che assegnerà un premio speciale al miglior gelato prodotto per il Panettone al Gelato. Per garantire la massima trasparenza nella competizione, il Panettone Tradizionale Italiano e il Grande Lievitato al Cioccolato saranno presentati alle giurie in forma anonima, secondo una sequenza stabilita da estrazione a sorte. Il regolamento completo è consultabile sul sito www.panettoneworldchampionship.com