Paolo Virzì e Valerio Mastandrea presentano a RTL 102.5 “5 Secondi”, il nuovo film in uscita nelle sale italiane il 30 ottobre

Paolo Virzì, regista e sceneggiatore italiano, e Valerio Mastandrea, attore e regista italiano, sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Paola Di Benedetto, Jessica Brugali e Niccolò Giustini, per presentare “5 Secondi”, una nuova pellicola cinematografica della durata di 105 minuti e disponibile nelle sale dal 30 ottobre. Chi è quel tipo scontroso dall’aria trascurata che vive da solo nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina? Passa le giornate a non far nulla, fumando il mezzo-toscano ed evitando il contatto con tutti. E quando si accorge che nella villa si è stabilita abusivamente una comunità di ragazze e ragazzi per curare quella campagna abbandonata, si innervosisce e vorrebbe cacciarli. Sono studenti, neolaureati, e tra loro c’è Matilde, che da bambina lavorava la vigna con il nonno Conte Guelfo Guelfi. Anche loro sono incuriositi da quel misantropo dal passato misterioso: perché sta lì da solo? Mentre avanzano le stagioni, arriva la primavera, poi l’estate e maturano i grappoli, il conflitto con quella comunità di ragazze e ragazzi si trasforma in convivenza. E Adriano si troverà ad accudire nel suo modo brusco la contessina Matilde, che è incinta di uno di quei ragazzi. Ai microfoni di RTL 102.5, Paolo Virzì ha raccontato: «Il film racconta un dramma che emerge gradualmente dentro la vita di uomo che si è ritirato da tutto e vive isolato in una campagna, in una zona non ospitale della Toscana pittoresca, ma un cespuglio ruvido. Cerca la solitudine ed evita il contatto con tutti. Man mano scopriremo che dietro di lui c’è una storia veramente dolorosa e straziante. Nel frattempo, la sua solitudine viene interrotta da un gruppo di ragazze e ragazzi che si insediano vicino a casa sua per portare avanti un progetto di ripristino delle vigne abbandonate. Questa convivenza, inizialmente molto conflittuale e un vero fastidio per lui ma uno stupore divertito per gli altri, diventa una specie di alleanza e accudimento reciproco».

CAST

Nel corso di “W l’Italia”, Valerio Mastandrea, protagonista del film, ha spiegato: «Avvicinarsi a questo personaggio non è stato difficile, lasciarsi travolgere sì. Nel senso che io, per il tipo di attore che sono, sono stato risucchiato improvvisamente dentro questo lavoro. Ho sempre attraversato i personaggi con grande naturalezza, ma sempre con grandi armi per proteggermi dall’emotività del personaggio o da scene molto forti. Mi sono sempre protetto, ma qui non ci riuscivo. Ho capito che la cosa migliore da fare era arrendersi a qualcosa di molto profondo, che non riuscivo neanche a comunicare. È stato molto bello, perché è stata una cosa nuova. Nel cast c’è anche Valeria Bruni Tedeschi e qualsiasi personaggio che fa diventa meraviglioso, ha proprio una qualità che ha». Oltre a Mastandrea, il cast vede la partecipazione di Galatea Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada e Anna Ferraioli Ravel.



