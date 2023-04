Papa Francesco lascia il Policlinico Gemelli. Non ho avuto paura, domani celebrerò Domenica delle Palme

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

“Mi sento ancora vivo'', ha detto Bergoglio scherzando con i giornalisti all’uscita del Policlinico Gemelli, dimostrando di aver ritrovato un ottimo stato di forma. Poi ha aggiunto di aver sentito solo un malessere e di non aver avuto paura. Oltre a fermarsi con i giornalisti, Papa Francesco è uscito dall'auto per abbracciare una coppia di genitori che ieri notte ha perso la figlia che dimostra ancora una volta la sua vicinanza alle famiglie incontrate nella giornata di ieri. Poi il Santo Padre ha affermato che domani celebrerà lui stesso la messa della domenica delle Palme a San Pietro. Che, invece doveva essere affidata al cardinale argentino Sandri proprio per alleggerire le fatiche del Papa. Lasciato il nosocomio romano l’auto ha attraversato Roma per andare verso Basilica di Santa Maria Maggiore.

IL MALORE

Il Papa all’uscita del Policlinico Gemelli ha detto: "Ho sentito solo un malessere ma non ho avuto paura" ricordando cosa è avvenuto subito dopo l’udienza generale di mercoledì scorso. Poi si è fermato ed è uscito dall'auto per intrattenersi alcuni minuti a parlare con i giornalisti. Chi è sul posto racconta anche di un abbraccio ad una coppia di genitori che ieri notte ha perso la figlia che dimostra ancora una volta la sua vicinanza alle famiglie incontrate nella giornata di ieri. Il Santo Padre ha lasciato così il nosocomio romano per ritornare tra le mura del Vaticano in Casa Santa Marta.

I RITI DI PASQUA

Altra notizia è che nonostante il Vaticano avesse riorganizzato il programma della Settimana Santa con un piano che potesse risparmiare a Bergoglio le fatiche della settimana di Pasqua. Francesco ha affermato che domani celebrerà la messa della domenica delle Palme a San Pietro. Che, invece doveva essere affidata al cardinale argentino Sandri. Vedremo quindi come cambierà ulteriormente il programma della Santa Pasqua.