Papa Francesco visita a sorpresa la Basilica di San Pietro e saluta le restauratrici

Mentre prosegue la sua degenza a Santa Marta, Papa Francesco si è recato a sorpresa nella Basilica di San Pietro. Il Papa ha sorpreso tutti con una visita inaspettata intorno alle 12:30 in sedia a rotelle per verificare personalmente il risultato dei lavori di restauro che hanno riguardato alcune delle aree più importanti della basilica. La visita del pontefice è partita dalla cattedra di San Pietro, dove ha potuto ammirare i progressi dei restauri, per poi spostarsi verso la tomba di San Pio X, altro luogo simbolico di San Pietro. Dopo aver salutato i fedeli presenti e gli operai impegnati negli ultimi ritocchi, il Papa è poi tornato a Casa Santa Marta, mostrando ancora una volta la sua attenzione e vicinanza a chi lavora per la cura di uno dei luoghi più sacri del cristianesimo.





I lavori di restauro a San Pietro

La visita del Papa alla Basilica di San Pietro arriva in un momento importante, mentre sono quasi conclusi i lavori di restauro di alcuni monumenti funebri dei papi, come quelli di Paolo III e Urbano VIII. I restauri, portati avanti dalla Fabbrica di San Pietro, sono quasi terminati: nelle prossime ore ci sarà infatti una conferenza stampa per mostrarne i risultati. Con questa visita il Papa ha voluto vedere di persona i progressi dei lavori, dimostrando ancora una volta quanto tenga alla cura della Chiesa e dei suoi luoghi più sacri.