Parma è la città ideale per weekend d'autunno, lo scrive il Times Photo Credit: TheTimes.com

Lo storico quotidiano britannico esalta la cittadina emiliana in quanto "piena di charme, con hotel eleganti, un cibo irresistibile, cultura e senza folle di turisti"

La città perfetta nella quale trascorrere un weekend di autunno? È Parma, "con il suo cibo irresistibile, eleganza e cultura". A scriverlo è il Times, storico quotidiano britannico. Nella versione online (2,1 milioni di visitatori paganti e 539.000 abbonati alla versione cartacea con una circulation di un milione) compare un servizio dal titolo La città discreta con un cibo così buono che si chiama come lei, firmato da Julia Brookes. La giornalista ad aprile scorso aveva partecipato ad un viaggio stampa sostenuto in parte da Apt Servizi Emilia-Romagna. Cosa vedere a Parma: l'itinerario Il Times descrive Parma come "piena di charme, con hotel eleganti, un cibo irresistibile, cultura e senza folle di turisti, a differenza di tante altre città italiane". La giornalista scrive che nelle 48 ore di soggiorno in loco ha scoperto che "in questa città, a metà strada fra Bologna e Milano, famosa per il suo prosciutto setoso e il croccante parmigiano reggiano, c'è tanto da vedere perché è un luogo colto, rilassato con un raffinato centro storico che riverbera le vicende del suo passato". L'itinerario ideale per i turisti che vogliono visitare Parma - a piedi o in bicicletta - vede come tappe pregiate la Cattedrale, il Battistero in marmo rosa di Verona ornato di affreschi bizantini dorati, il maestoso Palazzo della Pilotta con il magnifico Teatro Farnese tutto in legno, la Biblioteca Palatina e il Teatro Regio, il Parco Ducale di Maria Luigia, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla dal 1814 al 1847. Sergio Mattarella a Parma Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri ha fatto visita a Parma, partecipando presso il Teatro Regio alla cerimonia con cui il Consorzio del Parmigiano reggiano ha festeggiato i suoi primi 90 anni di attività. Al presidente, accolto da un lungo applauso e da una standing ovation di platea e palchi, è stato donato il Coltello d'oro, una rappresentazione di alta oreficeria italiana realizzata in oro dell'iconico coltello a mandorla utilizzato per l'apertura della forma e per scagliare il formaggio. In platea presente anche il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

