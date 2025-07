Coma Cose, amore al capolinea? Spunta il sospetto tradimento di Francesca Mesiano Photo Credit: Deianira Marzano via Instagram

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte Coma Cose, hanno costruito negli anni un rapporto che ha unito palco e vita privata. La loro intesa, celebrata anche pubblicamente a Sanremo 2023 con una romantica proposta di matrimonio, ha conquistato fan e critica, rendendoli un simbolo della scena indie italiana. Dopo nove anni insieme, la coppia ha coronato il sogno d’amore con le nozze nell’ottobre 2024, celebrate in forma intima al Palazzo Reale di Milano.

«Dieci anni intensi. Senza grandi piani, ma ci siamo bastati. Legati da qualcosa di invisibile che nemmeno noi sappiamo spiegare», scrivevano allora, condividendo il momento con discrezione e poesia.





L’INDISCREZIONE

Tuttavia, il quadro idilliaco potrebbe avere incrinature. A sollevare dubbi è stata l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una segnalazione anonima: Francesca Mesiano sarebbe stata vista in atteggiamenti intimi con un altro uomo in spiaggia, in Liguria.

«Ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito», si legge nel messaggio ricevuto. «Lo chiamava Roby», aggiunge l'utente. A corredo, una foto che sembrerebbe catturare proprio il momento prima del bacio, pur sfocata e di difficile lettura. Al momento, l’identità dell’uomo resta sconosciuta.





UNA CRISI ANNUNCIATA?

Non si tratta della sola voce sospetta: una data del tour annullata all’ultimo minuto aveva già fatto mormorare i fan, secondo alcuni come segnale di tensioni interne. Ora lo scatto diffuso dalla Marzano getta nuova benzina sul fuoco, anche se, è bene ricordarlo, nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati.

Francesca e Fausto, nel frattempo, proseguono la promozione del tour sui social, senza commentare l'accaduto.





UN LEGAME IN BILICO

I Coma Cose non sono soltanto una coppia musicale, ma un sodalizio umano e artistico che ha attraversato anche momenti di crisi, come loro stessi hanno raccontato nella musica. Eppure, l’amore sembrava sempre prevalere, come dimostrato dalla proposta a Sanremo e dal matrimonio successivo.

Ora però, lo scatto “incriminato” rischia di scardinare l’immagine di coppia solida costruita con cura negli anni. I fan restano divisi: tra chi difende Francesca e chiede prudenza e chi teme che il legame con Fausto sia arrivato al capolinea. Finché non arriveranno parole ufficiali, tutto resta nel campo delle ipotesi.