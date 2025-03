Paulo Dybala si opera, stagione finita per il fuoriclasse della Roma

Stagione finita per Paulo Dybala. Il fuoriclasse della Roma e della nazionale argentina ha annunciato poco fa sui social che nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro.

La comunicazione è stata diffusa anche dal club giallorosso:

"Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio".

Il talento argentino si è infortunato durante la gara di Serie A di domenica scorsa contro il Cagliari.

Il messaggio di Dybala ai tifosi

Ecco cosa ha scritto Dybala sui social.

"Cari amici,

innanzitutto, vi ringrazio di cuore per l’affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile.

Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale, che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo!

Forza Roma e Vamos Argentina!"

Niente Juve e derby

La Roma, recentemente eliminata dall'Europa League ad opera dell'Athletic Bilbao, è ancora in corsa per ottenere un piazzamento in classifica che le permetta di partecipare alla prossima stagione ad una competizione europea.

Attualmente, i giallorossi sono settimi, quindi fuori anche dalla Conference League, ma negli ultimi mesi, grazie alla gestione di Claudio Ranieri, sono protagonisti di una grandissima rimonta.

Anche per questo motivo l'assenza di Dybala, il giocatore top della squadra della Capitale, rischia di pesare in maniera notevole sulle prestazioni della Roma.

Dybala, dunque, salterà anche le attese sfide contro sua ex Juventus (in programma domenica 6 aprile) e il derby contro la Lazio (domenica 13 aprile).

Chi giocherà al posto di Dybala

Lo stop di Dybala rappresenta un brutta notizia per la Roma, che però ha in rosa un giocatore in grado di sostituire l'argentino.

Si tratta del connazionale Matías Soulé, anche lui ex Juve, acquistato la scorsa estate proprio per prendere il posto della Joya, che sembrava destinato al trasferimento in Arabia Saudita (poi saltato a sorpresa per volontà del calciatore).