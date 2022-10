Paura per l'atleta iraniana Elnaz Rekabi: sarebbe in carcere a Teheran, aveva gareggiato senza velo in Corea

Ore d’ansia per la sorte di Elnaz Rekabi la campionessa iraniana di arrampicata libera che ha gareggiato in Corea del Sud senza indossare il velo per protestare contro la morte di Masha Amini, secondo i media indipendenti iraniani sarebbe stata rimpatriata portata in carcere a Evin , prima del rientro della sua squadra previsto nelle prossime ore. Le autorità di Teheran hanno smentito questa versione e sostengono che l’atleta sia rientrata da Seul insieme alle sue compagne di squadra

La smentita sul profilo Instagram dell'atleta

A fornire una versione rassicurante ma che non è possibile verificare, tuttavia, è un post su Instagram in cui Elnaz sostiene che il copricapo le è caduto "inavvertitamente" durante la gara svolta durante i campionati di arrampicata in Corea del Sud . Nel post l'atleta si scusa per aver "fatto preoccupare tutti" e ha detto che "sta tornando a casa. "A causa di un cattivo tempismo e della chiamata imprevista per scalare la parete, il mio copricapo si è inavvertitamente staccato", ha spiegato, come riporta la Bbc. Nel messaggio la ragazza aggiunge che stava tornando in Iran "insieme alla squadra, secondo il programma prestabilito".

L'Onu ha chiesto conto del caso

Ma le Nazioni Uniti hanno sollevato un caso con le autorità iraniane assicurando che seguiranno la vicenda "da molto vicino". l. "Quel che vogliamo sottolineare è che le donne non dovrebbero mai essere perseguite per cio' che indossano e non dovrebbero mai essere sottoposte a violazioni come la detenzione arbitraria o altre violenze per come sono vestite", ha detto a Ginevra la portavoce dell'Ufficio dell'Alto commissariato Onu per i diritti umani, Ravina Shamdasani. "A un mese dallo scoppio delle manifestazioni in tutto l'Iran, la risposta violenta delle forze di sicurezza contro i manifestanti e le notizie di arresti arbitrari e uccisioni e detenzioni di bambini sono profondamente preoccupanti. Alcune fonti suggeriscono che fino a 23 bambini e minorenni sono stati uccisi e molti altri feriti", ha aggiunto la portavoce