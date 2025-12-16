Pio e Amedeo conquistano il botteghino: “Oi vita mia” è il film italiano più visto della stagione

In attesa del ciclone Zalone, Oi vita mia, il nuovo film di Pio e Amedeo, ha superato la soglia dei 7 milioni di euro di incasso, diventando il titolo nazionale con il miglior risultato della stagione.

Un traguardo che certifica non solo il successo commerciale dell’operazione, ma anche la capacità del duo foggiano di intercettare un pubblico ampio, trasversale, affezionato. La pellicola, uscita sul grande schermo a fine novembre, è riuscita a convincere anche i più scettici, quelli che tradizionalmente non seguono i due comici, creando un passaparola in grado di spingere i numeri al botteghino.

Dopo un esordio solido, il film ha continuato a crescere settimana dopo settimana. Al terzo weekend di programmazione ha raccolto 1.138.691 euro, portando l’incasso complessivo a 7.103.609 euro, con 946.148 spettatori nelle sale, secondo i dati Cinetel. Se sommiamo anche i dati di ieri si arriva quasi 7,2 milioni. Risultati impensabili alla vigilia

OI VITA MIA, LA TRAMA

Un film agrodolce, dove si ride ma si riflette. Diretto e interpretato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, alla base del successo c’è una storia che mescola comicità e sentimento, con uno sguardo dichiaratamente popolare ma capace di parlare a più generazioni. Il film costruisce il suo racconto su un equilibrio delicato: far ridere senza rinunciare a una dimensione emotiva, affrontare il quotidiano senza retorica, restando ancorato a una realtà riconoscibile.

La trama mette in scena due mondi solo apparentemente lontani. Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, Amedeo una casa di riposo per anziani. Entrambi sono alle prese con fragilità personali: una relazione sentimentale che vacilla da una parte, una figlia adolescente difficile dall’altra. Costretti a convivere sotto lo stesso tetto, tra anziani smemorati e giovani rumorosi che sembrano parlarsi addosso, i due protagonisti si muovono in un continuo scambio di ruoli e di consigli non richiesti. Tra bollette arretrate, partite a padel e situazioni al limite dell’assurdo, il caos quotidiano diventa il terreno su cui provare a rimettere ordine nelle proprie vite e riscoprire un nuovo modo di stare insieme.

OI VITA MIA, IL CAST

Accanto a Pio e Amedeo, il cast vede la partecipazione straordinaria di Lino Banfi, presenza simbolica che fa da ponte tra generazioni diverse della comicità italiana. Completano il quadro Ester Pantano, Cristina Marino, Marina Lupo, Adriana De Meo ed Emanuele La Torre. La sceneggiatura è firmata dagli stessi Pio D’Antini e Amedeo Grieco insieme a Emanuele Licitra.

Il film, uscito nelle sale il 27 novembre, è prodotto da Our Films (società del gruppo Mediawan) e PiperFilm, in collaborazione con Netflix. Alla produzione figurano Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Valentina Avenia, insieme a Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli. La distribuzione è curata da PiperFilm, mentre RTL 102.5 accompagna il progetto come radio partner.



