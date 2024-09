Pioggia, vento e temporali: il maltempo fa danni ovunque

Da Nord a Sud tanti i disagi e le situazioni critiche di queste ore: in Lombardia in provincia di Monza tre famiglie sono state portate in salvo dopo essere rimaste bloccate in casa a causa dell’esondazione di un affluente del Lambro, mentre una sessantina di passeggeri sono stati fatti scendere da un treno rimasto bloccato a causa del crollo di un muro sui binari. A Bergamo il torrente Morla è esondando trascinando via le auto parcheggiate -

Il maltempo blocca i soccorsi a 4 alpinisti dispersi sul Monte Bianco

Sul massiccio del Monte Bianco il maltempo non dà tregua e i soccorritori non riescono a raggiungere i due alpinisti italiani, Sara Stefanelli e Andrea Galimberti, lei ligure e lui lombardo, che sabato pomeriggio hanno dato l'allarme spiegando di essere bloccati a circa 4.600 metri e di rischiare l'ipotermia. Ricerche impossibili anche per altri due alpinisti coreani dispersi sul 'tetto d'Europa' da sabato. I gendarmi-soccorritori francesi sono in costante contatto con il Soccorso alpino valdostano. Nel caso di una schiarita gli elicotteri sono pronti a partire da entrambi i versanti del Monte Bianco. Ai 4.750 metri di quota del colle Major, sul Bianco, la temperatura la notte scorsa è scesa a oltre -12 gradi secondo i dati rilevati dalla stazione meteo di Arpa Valle d'Aosta. La speranza è che i due italiani siano riusciti a ripararsi dal gelo e dalla bufera scavando una profonda buca nella neve o calandosi in un crepaccio. Il rifugio più vicino è Capanna Vallot, a 4.362 metri. I loro telefoni risultano spenti.