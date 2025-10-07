Potenza, schiaffi e insulti ai bimbi dell'asilo nido. Sospese tre educatrici

Atteggiamenti violenti nei confronti di 36 bambini, tutti con meno di tre anni: è questa l'accusa nei confronti di tre educatrici di un asilo nido di Potenza, per cui è stata disposta la sospensione di un anno dall'esercizio della professione.





LE INDAGINI

Le indagini dei Carabinieri, andate avanti per mesi, erano state avviate dopo una denuncia di maltrattamenti: gli inquirenti hanno così raccolto delle testimonianze e le immagini di alcune telecamere installate nella struttura, l'asilo nidodi Via Ionio, nel rione Cocuzzo, convenzionato con il Comune di Potenza. Filmati che avrebbero documentato le violenze delle educatrici nei confronti dei piccoli alunni che gli erano stati affidati. Insulti, schiaffi, forti scossoni, con un'aggressività che secondo la Procura di Potenza "