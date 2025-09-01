Power Hits Estate 2025: il grande show di RTL 102.5 torna stasera all’Arena di Verona per premiare il tormentone dell’estate

Ritorna il Power Hits Estate di RTL 102.5, l'evento musicale più atteso dell'estate italiana. Stasera, all'Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d'Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l'airplay radiofonico, decretando il Power Hit dell'estate 2025. La nona edizione del Power Hits Estate all'Arena di Verona ha registrato il tutto esaurito già pochi giorni dopo l'apertura delle vendite. Un successo straordinario che conferma l'incredibile richiamo dell'evento e il suo status come uno dei principali appuntamenti musicali d'Italia.

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 sarà una celebrazione della musica e di tutti gli artisti che, con i loro brani, hanno dominato le classifiche musicali durante l'estate: una colonna sonora travolgente che ha accompagnato il pubblico nelle calde giornate e nelle notti estive. Il cast: ALFA, ANNA, ANNALISA, BLANCO, BOOMDABASH, BRESH, CARL BRAVE, CLARA, COEZ, DARDUST, ELODIE, FABIO ROVAZZI, FABRI FIBRA, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, FUCKYOURCLIQUE, GABRY PONTE, GAIA, GIGI D’ALESSIO, IRAMA, LEVANTE, LOREDANA BERTÈ, LUCIO CORSI, MARI FROES, NOEMI, ORIETTA BERTI, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, SAL DA VINCI, SALMO, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, TANANAI, THE KOLORS, TREDICI PIETRO.

E a sorpresa, si uniscono al cast: GIORGIA, MARCO MENGONI, MODÀ, PATTY PRAVO e PINGUINI TATTICI NUCLEARI.

LA SPECIALE CLASSIFICA DI RTL 102.5 E EARONE

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di RTL 102.5. Lunedì 23 giugno 2025 sono state lanciate due classifiche: quella settimanale, che decreta il brano primo classificato di ogni settimana, e quella generale, che decreta il Power Hit dell'estate 2025.

Le classifiche si basano sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull'airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 hanno espresso la loro preferenza per le canzoni in classifica e le votazioni sono state registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play.

I PREMI DEL POWER HITS ESTATE DI RTL 102.5

Dal suo debutto nel 2017 nel panorama della musica estiva italiana, il Power Hits Estate di RTL 102.5 ha ospitato i più celebri artisti italiani e internazionali, decretando anno dopo anno il brano di maggior successo trasmesso dalle radio italiane. Questa sera, al termine dello spettacolo, verrà proclamato il Power Hit dell’estate 2025, ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025.

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, durante la serata saranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI e SIAE:

• Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 - FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 20 giugno 2025 – 28 agosto 2025 (dati Gfk) – a ANNA per “DÉSOLÉE”;

• Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 - PMI, al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo 23 giugno 2025 - 29 agosto 2025 – a ALFA per “A me mi piace” (ft. Manu Chao);

• Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 - SIAE, al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia dal 23 giugno 2025 al 29 agosto 2025 – a DOMENICO MODUGNO per “Nel blu dipinto di blu”;

• Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2025, all’album più venduto nel periodo agosto 2024 - agosto 2025 (dal 30 agosto 2024 al 28 agosto 2025) (dati Gfk) – a LAZZA per “LOCURA”.

Inoltre, RTL 102.5 ha deciso di assegnare a PATTY PRAVO il premio RTL 102.5 Power Hits Platino, per rendere omaggio a un pilastro della musica italiana.

I CONDUTTORI DEL POWER HITS ESTATE DI RTL 102.5

La nona edizione del Power Hits Estate di RTL 102.5 sarà presentata da Paola Di Benedetto e Matteo Campese, voci del programma "The Flight", in onda dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 17:00 su RTL 102.5. Prima dell'inizio dello show, gli speaker Jessica Brugali, Diego Zappone e Simone Palmieri daranno il via alla serata, intrattenendo il pubblico e guidandolo fino all'inizio dello spettacolo.

VENUE E PRODUZIONE

Per il nono anno consecutivo, sarà ancora l'Arena di Verona a ospitare il Power Hits Estate di RTL 102.5. Con la sua storia e la sua incomparabile bellezza, l'Arena, che ha visto esibirsi i più grandi artisti del mondo, si conferma il luogo ideale per il grande spettacolo della prima radiovisione italiana. Il Power Hits Estate rappresenta il culmine e la conclusione dell'estate italiana. Lo spettacolo, che riunisce le hit più popolari della stagione e gli artisti di maggior successo, sarà l'occasione perfetta per salutare l'estate con una serata ricca di musica, emozione e tanto divertimento.

DIRETTA

Power Hits Estate è un programma di RTL 102.5 nato nel 2017 da un’idea dell'editore e presidente Lorenzo Suraci. La produzione esecutiva è di Fabio Marcantelli, mentre la line-up musicale è a cura di Lina Pintore. I testi sono di Angelo Baiguini e Carolina Russi Pettinelli. Lighting design e dop sono curati da Francesco De Cave, mentre il direttore di produzione è Luigi Vallario. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Sarà possibile seguire il Power Hits Estate 2025 a partire dalle 21:00, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

Non solo, durante il Power Hits Estate, il team social di RTL 102.5 offrirà una prospettiva privilegiata su tutto ciò che avviene dietro le quinte del grande evento della prima radiovisione d’Italia. Grazie a interviste esclusive, accessi backstage, prove e contenuti inediti, sarà possibile scoprire lo spettacolo a 360 gradi. Attraverso i principali canali social, RTL 102.5 garantirà una copertura totale dell'evento musicale più atteso dell'estate italiana. All'esterno dell'Arena di Verona, il red carpet accoglierà tutti gli ospiti, con Niccolò Giustini e Cecilia Songini pronti a fare gli onori di casa. È proprio qui che gli artisti faranno il loro ingresso prima dell'attesissima esibizione, un momento imperdibile che catturerà l'attenzione di tutti. Per chi non potrà essere presente di persona, questo momento sarà trasmesso in diretta su RTL 102.5 Play a partire dalle 20:00, offrendo a tutti la possibilità di vivere ogni istante come se fossero lì.

L’hashtag ufficiale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 è #RTL1025phe25





PARTNER

Telepass – Title sponsor del Red Carpet

Prosecco Doc – Title sponsor dell’area Hospitality

Tescoma – Partner tecnico

Gin Zen – Partner tecnico

Divani&Divani by Natuzzi – Partner tecnico



