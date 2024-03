Presentata la mezza maratona della Stramilano, percorso rinnovato e sfida a nuovi record

Dopo aver festeggiato cinquant'anni nel 2023, torna la Stramilano! Domenica 24 marzo torna l’appuntamento podistico più atteso dell’anno a Milano e non solo, che quest'anno arriva alla sua cinquantunesima edizione. Tre percorsi, come da tradizione: la Stramilano da dieci kilometri, la Stramilanina da cinque kilometri e la mezza maratona competitiva, presentata in conferenza stampa a Palazzo Cusani a Milano. Si va verso le cinquantamila iscrizioni per la dieci kilometri e si guarda alle ottomila per la half marathon, che vedrà atleti da tutto il mondo cercare di infrangere i propri record personali, con un percorso rinnovato, "piatto come una tavola" e praticamente senza curve nel suo nuovo tracciato. Partenza (e arrivo) in piazza Castello, anche qui nel segno della tradizione, alle 08:30. Madrina dell'evento sarà la nostra Jessica Brugali, che accompagnerà i runner dalla partenza all'arrivo! Piazza Duomo e Piazza Castello si preparano ad accogliere migliaia di atleti, appassionati e famiglie che ogni anno dal 1972 invadono la città per festeggiare all'insegna dello sport. RTL 102.5 è radio ufficiale dell'evento e racconterà in radio, in radiovisione e in streaming la competizione portandola in tutta Italia.





La mezza maratona

L’evento è dedicato ad atleti professionisti e appassionati maratoneti che hanno hanno voluto essere a Milano per la mezza maratona. Con un percorso rinnovato, "piatto come una tavola" e praticamente senza curve nel suo nuovo tracciato, atleti da tutto il mondo sfideranno i propri record personali. Partenza (e arrivo) in piazza Castello alle 08:30. 21.097 kilometri che lo scorso anno hanno visto sfidarsi 5.500 corridori e che quest'anno ne vedranno quasi ottomila.





La manifestazione

Il Villagio degli Atleti sarà come sempre allestito da Croce Rossa Italiana in Piazza Castello e offrirà agli atleti professionisti assistenza sanitaria, un’area massaggi e il servizio di deposito borse. All’evento prenderanno parte anche l’Esercito Italiano con un migliaio di atleti militari provenienti non solo dalla Lombardia, ma da tutta Italia, e il Centro Sportivo Carabinieri con un nutrito gruppo. Ad assicurare il successo della manifestazione sarà, come sempre, il Comitato Organizzatore che opera con il Patronato di Regione Lombardia, il Patrocinio del Comune di Milano, con IAAF, Fidal e CONI. A correre, anche quest'anno, la squadra di RTL 102.5, composta da ascoltatori e dipendenti!