Pretty Woman, arriva il musical!

Redazione Web

27 settembre 2017, ore 10:23

Lo show esordirà nell’autunno 2018

Una grande notizia per gli amanti di “Pretty Woman”: il film cult con Richard Gere e Julia Roberts diventa 'Pretty Woman: The Musical' e dall'autunno del 2018 sarà nei teatri di New York. Il musical, basato sulla pellicola del 1990, avrà musiche e testi originali di Bryan Adams e Jim Vallance. Nei panni della bella Vivian c'è l'attrice Samantha Barks e il miliardario Edward è interpretato da Steve Kazee.

