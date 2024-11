Prima della Scala 7 dicembre 2024: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ci sarà, ecco perché Photo Credit: agenziafotogramma.it

Nel Palco Reale del teatro milanese assente anche la Premier Giorgia Meloni, mentre è atteso il ministro della Cultura Alessandro Giuli

"Alla Prima della Scala ci sarà il presidente Mattarella". Lo aveva annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a inizio novembre. E invece così non sarà. Ieri, infatti, il Capo dello Stato ha comunicato che, "con rammarico", non potrà essere presente all'evento in programma sabato 7 dicembre. Cosa farà Mattarella a Parigi Infatti, Il Presidente Sergio Mattarella, insieme ad altri Capi di Stato e di governo invitati dal Presidente francese, Emmanuel Macron, in quella data sarà a Parigi per la cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre Dame dopo l'incendio del 15 aprile 2019. Il programma prevede la consegna dell'edificio dallo Stato che ne è proprietario all'assegnatario che è la Chiesa cattolica, la riaccensione dell'organo, una celebrazione liturgica con la benedizione, un Magnificat, un Te Deum e infine i Vespri. Il giorno dopo, domenica 8 dicembre, Festa dell'Immacolata Concezione, alle ore 10:30, è in programma la Messa inaugurale con la consacrazione dell'altare, presieduta dall'arcivescovo di Parigi, Laurenti Ulrich. Dunque, a causa di questo impegno internazionale Mattarella non potrà presenziare a Milano. Quest'anno l'inaugurazione della stagione del Teatro Alla Scala sarà affidata alla rappresentazione de La forza del destino di Giuseppe Verdi. L’opera aveva aperto la stagione 59 anni fa e da 25 mancava nel teatro milanese. Sarà diretta per la prima volta dal direttore musicale Riccardo Chailly. Alla Prima della Scala non ci sarà neppure Giorgia Meloni L'ultima volta di Mattarella nel Palco Reale del Piermarini risale al 2022. Manca da allora anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale aveva già fatto sapere che non sarà presente neanche quest'anno. È atteso invece il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Prima della Scala 2024: La forza del destino Nel cast de La forza del destino Anna Netrebko nei panni di Donna Leonora (Elena Stikhina il 28 dicembre e il 2 gennaio), Ludovic Tézier nelle vesti di Don Carlo di Vargas (Amartuvshin Enkhbat il 2 gennaio), Brian Jagde nel ruolo di Don Alvaro (Luciano Ganci il 22 e 28 dicembre e il 2 gennaio), Vasilisa Berzhanskaya che sarà Preziosilla, Alexander Vinogradov nei panni di Padre Guardiano (con Simon Lim il 28 dicembre e 2 gennaio), Marco Filippo Romano nelle vesti di Fra Melitone, Fabrizio Beggi nel ruolo del Marchese di Calatrava, Carlo Bosi nei panni di Mastro Trabuco, Marcela Rahal nel ruolo di Curra, Huanhong Li in quello di un Alcalde e Xhieldo Hyseni nei panni di un Chirurgo. Firmerà la regia dell'opera Leo Muscato.

