Primarie Usa, Ron DeSantis annuncia il ritiro: "Sosterrò Donald Trump"

Ron DeSantis si è ritirato dalle primarie del partito Repubblicano. Inizialmente dato come favorito nella corsa contro Trump, dopo il deludente risultato in Iowa, dove ha strappato il 21.3% delle preferenze, il governatore della Florida ha annunciato la sospensione della sua campagna con un video su X: “Non vedo una strada chiara per la vittoria”, ha dichiarato.

RON DESANTIS: "SOSTERRÒ DONALD TRUMP"

Una campagna iniziata da favorito ma mai decollata: quando a maggio 2023 Ron DeSantis aveva annunciato la sua candidatura era stato considerato l’avversario più temibile contro Donald Trump. Tra dimissioni e licenziamenti, un tour che non è riuscito a catturare elettori e la concorrenza dell’ex governatrice del South Carolina Nikki Haley, i numeri raggiunti da DeSantis in Iowa hanno confermato le numerose fragilità della sua candidatura. “Non vedo una strada chiara verso la vittoria. Per questo sospendo la mia campagna. Mi è chiaro che la maggioranza degli elettori repubblicani alle primarie vuole dare a Donald Trump un’altra chance”, ha detto il governatore della Florida nel video condiviso su X dopo che ieri aveva annullato gli appuntamenti elettorali previsti per il mattino. “Trump è superiore a Joe Biden. Ho firmato l’impegno a sostenere chi fra i repubblicani sarà nominato, e lo onorerò”, ha aggiunto.