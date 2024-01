Primarie Usa, Trump stravince in Iowa: "Onorato e rinvigorito". Poi l'attacco a Biden: "Il peggior presidente della storia"

Donald Trump ha stravinto in Iowa. Dopo neanche mezz’ora dall’apertura dei caucus presidenziali del Midwest, i media americani avevano riportato la vittoria dell’ex presidente. Il Tycoon ha distanziato gli avversari con poco più del 50% dei voti e un distacco record di circa 30 punti: secondo posto per il governatore della Florida Ron DeSantis, mentre Nikki Haley, ex governatrice del South Carolina, ha chiuso la serata con il 21.2% dei voti.

DONALD TRUMP: "BIDEN PEGGIOR PRESIDENTE DELLA STORIA USA"

Onorato e rinvigorito. Così Trump si è descritto a Fox News dopo che la Cnn aveva anticipato la sua vittoria nella prima tappa delle primarie repubblicane. “Questo è il momento per il nostro Paese di tornare unito, che siate repubblicani o democratici, è il momento di stare insieme e di risolvere i problemi”, ha detto l’ex inquilino della Casa Bianca in Iowa. Poi l’attacco a Biden: “È stato il peggior presidente della storia americana”. Il presidente in carica, candidato numero uno per i Democratici, commentando i risultati di questa notte ha invece definito Trump “il favorito dell’altro campo”. Secondo i sondaggi lo scontro finale per lo Studio Ovale sarà infatti tra Joe Biden per i Democratici e Donald Trump per i Repubblicani.