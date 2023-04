Bollettino medico del San Raffaele, Berlusconi malato di leucemia in terapia intensiva per un’infezione polmonare

"Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti." E' questo il contenuto del primo bollettino medico diramato dal San Raffaele e firmato dal medico personale di Silvio Berlusconi Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva del San Raffaele, e da Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia. Berlusconi si trova da ieri nel reparto di terapia cardio toracica del nosocomio.









Berlusconi è vigile e ha parlato al telefono

La situazione rimane complessa ma stabile, le terapie in atto mirano a limitare gli effetti della leucemia. I figli di Silvio Berlusconi, Marina e Luigi, e il fratello Paolo in mattinata si sono recati in ospedale per una visita. Poco fa si è appreso che Marina e Paolo Berlusconi sono tornati al San Raffaele. Il leader di Forza Italia ha trascorso una notte tranquilla, è vigile le sue condizioni, come già sottolineato, sono stazionate. Si è appreso che nel corso della mattinata Berlusconi ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia Tajani e ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli e con il vice presidente del Senato Gasparri. Il cavaliere ha rivolto un affettuoso saluto ai vertici del suo partito e raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché, avrebbe detto ancora l’ex presidente del Consiglio, il Paese ha bisogno di noi. "Mi risulta che stia reagendo bene alle terapie", ha poi dichiarato Paolo Barelli, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio. "L'ho trovato normale, attento alle cose da fare, in questo momento non ho molta voglia di discutere i dettagli visto che siamo davanti ad un quadro impegnativo". Così in merito al colloquio con Berlusconi il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Le telefonate che ha fatto stamattina rappresentano un segno di speranza, ha aggiunto Gasparri.