Radiohead, oltre 40mila per il concerto a Firenze

Redazione Web

15 giugno 2017, ore 11:38

Mancavano in Italia dal 2012, prossima data domani al parco di Monza

Ieri sera Thom Yorke e i suoi Radiohead hanno incantato Firenze e gli oltre quarantamila i fan assiepati nel parco delle Cascine per la tappa fiorentina degli alternative rockers dell'Oxfordshire. L’ultima data italiana risale al 2012: allora le presenze furono 30mila.
I giochi di luce hanno primeggiato in uno show pieno di grandi canzoni: il primo pezzo è stato la delicata Daydreaming, voce epiano, da Moon Shaped Pool, ultima fatica sfornata lo scorsoanno. E' intorno a questa loro ultima fatica (improntata ad unonirico minimalismo ambient) ed al più tagliente monumento rockanni Novanta Ok Computer, di cui proprio quest'anno ricorre ilventennale, che il concerto ruota. Ora solo un altro appuntamento per Yorke e co.In Italia: il 16 giugno a Monza.

