Amadeus passa al Nove, accordo quadriennale con Discovery: l'annuncio ufficiale

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane e il divorzio dalla Rai, ora è ufficiale: Amadeus passa al Nove. Accordo quadriennale e debutto previsto per il prossimo autunno: l’ex conduttore del Festival di Sanremo collaborerà poi con il senior management della di Warner Bros. Disovery nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. Nei prossimi mesi saranno poi rivelati ulteriori progetti che lo vedono protagonista.

AMADEUS ENTRA NELLA SQUADRA DI WORNER BROS DISCOVERY

Dopo il passaggio di Fazio al Nove, Discovery incassa un altro colpo con l’entrata di Amadeus in scuderia. “Grazie a questo accordo, che avrà la durata di 4 anni, Amadeus debutterà già dal prossimo autunno sul Nove e collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo”, fa sapere Warnery Bros Discovery con una nota. E ancora: “Sulla base di questo accordo, lo showman condurrà sul Nove un programma di access prime time e due di prime time. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetto che lo vedranno protagonista”. Da Discovery poi si dicono “entusiasti di accogliere nella nostra squadra Amadeus”, come ha sottolineato il Managing Director Alessandro Raimo: “Siamo impazienti di lavorare insieme, di unire la grande energie che lo contraddistingue e che saprà portare nel nostro Gruppo”. Il benvenuto è arrivato anche dal di nuovo collega Fabio Fazio, che pubblicando sui social una foto che li ritrae insieme commenta: "Ti aspettiamo!".

AMADEUS, L’ADDIO ALLA RAI

Solo tre giorni fa era arrivata l’ufficialità dell’addio di Amadeus al servizio pubblico: lunedì il conduttore aveva infatti comunicato al Dg Giampaolo la volontà di non rinnovare il contratto con la Rai, in scadenza il 31 agosto. “Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento”, aveva dichiarato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il conduttore porterebbe con sé al Nove i Soliti Ignoti: sempre secondo il quotidiano, infatti, la Rai avrebbe fatto scadere i termini per il rinnovo del contratto sul format del game show di Rai 1.