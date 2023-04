Resta a Mosca, in carcere, il reporter del WSJ accusato di spionaggio, bombe su Kherson dopo la visita di Putin

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

La visita a sorpresa di Putin nel Donetsk e nel Lugansk, il richiamo dal ministero degli esteri russo degli ambasciatori di Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada per quelle che vengono definite gravi interferenze negli affari interni della Russia, gli eventi di rilievo delle ultime ore. Intanto a Mosca resta in carcere il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich arrestato per spionaggio. "Le accuse sono infondate. Continuiamo a chiedere che la Russia lo rilasci", ha detto l'ambasciatrice degli Stati Uniti, Lynn Tracy. Gli avvocati di Gershkovich hanno offerto una cauzione di 612mila dollari per liberarlo, ma senza alcun risultato. E il leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny in seguito a una lite in carcere è nuovamente nel mirino della giustizia: secondo la sua portavoce, il dissidente, principale oppositore di Putin che sta scontando nove anni di prigione rischia ora una nuova condanna a cinque anni

Putin a Kherson

Vladimir Putin, nella sua visita al comando militare russo a Kherson, ha fatto gli auguri per la Pasqua ortodossa ai soldati e ha regalato un'icona. Ha chiarito le circostanze della visita il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov:" La visita ha avuto luogo ieri", ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare le ipotesi secondo cui la visita del presidente sarebbe avvenuta diversi giorni prima della messa in onda del filmato in tv. "È vero che il presidente ha detto che stavamo celebrando la Pasqua quando ha presentato un'icona come regalo. Ma la Pasqua dura 40 giorni. Soprattutto perché questa è la settimana di Pasqua. Alcune persone si sono erroneamente attaccate a questa frase e hanno iniziato a fare ipotesi su ciò che non è accaduto", ha dichiarato Peskov. Il portavoce ha anche chiarito che il ministro della Difesa Sergey Shoigu e il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov non hanno accompagnato il presidente per motivi di sicurezza