Riki fa ballare con "Polaroid"

21 giugno 2017, ore 11:43
Nuovo estratto dall'Ep d’esordio "Perdo le parole"
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Carmen Consoli a RTL 102.5: “Sentivo l’esigenza di recuperare le mie radici ed è stato un vero e proprio lavoro culturale. Hanno partecipato anche Mahmood, Jovanotti e Leonardo Sgroi, a cui sarò per sempre grata”
Ieri, nel corso di “The Flight”, la cantante ha presentato “Amuri Luci”, il primo capitolo del nuovo progetto discografico in tre parti
Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”
Nel corso di “The Flight”, la cantante ha presentato “Ma io sono fuoco”, il suo ultimo album rilasciato lo scorso venerdì