Rilasciato dopo nove anni di carcere Oscar Pistorius: nel 2013 uccise la fidanzata Reeva Steenkamp

È stato rilasciato questa mattina dal carcere sudafricano di Atteridgeville Oscar Pistorius , l’atleta paralimpico condannato a 13 anni e 5 mesi per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp , uccisa a colpi d’arma da fuoco il 14 febbraio 2013. Il velocista, che al momento si trova nella villa extralusso dello zio Arnold Pistorius a Pretoria, resterà in libertà vigilata fino al 2029 .

Resterà in libertà vigilata fino al 2029: tra le condizioni imposte per il rilascio, Pistorius non potrà parlare con i media e dovrà seguire dei corsi di gestione della rabbia e sulla violenza di genere. "Non ci potrà mai essere giustizia se la persona amata non tornerà mai più, e nessuna permanenza in carcere riporterà indietro Reeva. Noi, che siamo rimasti indietro, siamo quelli che stanno scontando una condanna a vita", ha dichiarato June Steenkamp, la madre della modella uccisa undici anni fa.