Rita Ora presenta a RTL 102.5 il nuovo singolo “All Natural”: «Un inno all’autenticità e all’essere sé stessi»

Rita Ora è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo nuovo singolo “All Natural”, una gemma elettro-pop sensuale prodotta dall’autore e produttore vincitore di un GRAMMY Joel Little.

«Sono felicissima di essere tornata a RTL 102.5! L’ultima volta ci siamo incontrati a Verona per RTL 102.5 Power Hits Estate 2023. Voglio ringraziare Lorenzo (Suraci, presidente RTL 102.5 ndr) per avermi voluta qui e tutti gli ascoltatori che da sempre sostengono la mia musica», dichiara Rita Ora a The Flight.

IL NUOVO SINGOLO “ALL NATURAL”

Con “All Natural” Rita Ora decide di mettersi a nudo, abbracciando la propria femminilità nella sua forma più autentica. La sua voce si muove tra sintetizzatori cristallini e beat ombrosi, per poi cristallizzarsi in un riflesso sicuro di forza e sensualità. Ne nasce un brano intenso e seducente, che racconta il percorso di trasformazione e di scoperta di sé. Ospite di RTL 102.5, l’artista commenta: «La mia nuova canzone “All Natural” parla di autenticità: dell’importanza di essere sé stessi. È un brano che porta con sé un senso di verità e che nasce da una fase della mia vita in cui ho scelto di fare ciò che davvero mi rappresenta. Non sono più una ragazzina, ed è arrivato il momento di fare scelte che rispecchino chi sono oggi. È una canzone sexy, sì, ma anche molto profonda, va oltre e vuole lanciare un messaggio universale. Ognuno deve sentirsi libero di essere sé stesso: ad esempio, c’è chi ama truccarsi molto e chi preferisce non farlo, ma l’importante è la libertà di scelta. Questo brano appartiene a tutti, perché parla a ognuno di noi. Questo brano mostra anche il mio lato oscuro, ma spero che chi lo ascolta possa trovarvi uno spunto per sentirsi libero di esprimere la propria unicità. Per me è una canzone terapeutica e profondamente personale».

IL VIDEOCLIP DEL BRANO È DIRETTO DAL PREMIO OSCAR TAIKA WAITITI

Durante l'intervista, Rita Ora ha anche parlato del videoclip di “All Natural”, firmato da suo marito – e Premio Oscar - Taika Waititi. «Se è stato semplice lavorare con mio marito? È stato semplicissimo. In un momento in cui ero ancora incerta, senza aver deciso quale direzione prendere, è stato lui ad arrivare e ad aiutarmi a incanalare tutte le idee per realizzare questo video», racconta Rita Ora. Ambientato in uno spazio ampio e in penombra, il videoclip di “All Natural” vede Rita Ora muoversi sotto enormi luci sospese, attraversare superfici d’acqua increspata e perdersi tra giochi di riflessi. Ne nasce un racconto visivo potente sull’identità e la dualità: un inno alla trasformazione, alla forza interiore e alla bellezza di mostrarsi senza compromessi.

I PROSSIMI IMPEGNI

Non solo musica, Rita Ora si è anche unita al cast del film live-action di "Voltron". A RTL 102.5 dichiara: «Per quanto riguarda il progetto del fumetto anni ’80, Voltron, stanno ancora girando e io ho terminato la mia parte. Sono davvero felice, anche se non posso ancora svelare molto perché la produzione è ancora in corso».