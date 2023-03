Ritorna la Serie A. Si inizia con il Napoli che sfida il passato: Spalletti contro Sarri. In ballo punti importanti anche per la salvezza

NAPOLI - LAZIO (OGGI 20:45)

La Lazio proverà a tenersi stretta l’Europa, provando lo sgambetto alla capolista allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli ha un unico obiettivo, non vuole solo vincere il campionato ma anche raggiungere il record di punti in Serie A.

Per i tifosi partenopei c’è anche un valore aggiunto: chiudere definitivamente i conti con il passato. Napoli – Lazio, infatti, è anche la sfida tra Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Sarri regalò una grande speranza agli azzurri raggiungendo il record di punti in casa Napoli ma non riuscì ad aggiudicarsi il tricolore. Spalletti ha l’occasione di chiudere i conti questa sera e far capire che con lui è tutta un’altra storia.

Sul rettangolo verde le squadre saranno posizionate a specchio, stesso 4 - 3 – 3 con Kvara, Osimhen e Lozano da una parte e Anderson, Immobile e Zaccagni dall’altra. Sulla carta lo spettacolo è assicurato.

MONZA – EMPOLI (SABATO 15:00)

Periodo non felicissimo per le due outsider che hanno comunque accumulato un bel bottino di punti, vantaggio ottimale per proseguire il campionato con la giusta serenità. Il Monza deve riprendersi dagli scivoloni di Milan e Salernitana, l’Empoli addirittura non vince da 5 gare. I brianzoli puntano su Petagna mentre i toscani azzardano la doppia punta, Caputo e Satriano.

ATALANTA – UDINESE (SABATO 18:00)

La Dea deve ritrovare la media punti per restare in Europa, soprattutto adesso che la Juventus è tornata e non ha voglia di fermarsi. L’opportunità di affondare il colpo con tre punti è data dall’irriconoscibile Udinese, 3 punti nelle ultime 5 gare. Per Gasperini rientra Demiral, in ballottaggio per un posto con Palomino. Out Scalvini, uscito contro il Milan per una distorsione a una caviglia. Sottil perde Ehizibue squalificato. In attacco, si va verso la conferma della coppia Beto - Success.

FIORENTINA – MILAN (SABATO 20:45)

Pioli ha ritrovato la formula vincente, quella che lo scorso anno portò al diciannovesimo scudetto di massima serie. Riacciuffati i cugini dell’Inter, la sfida adesso è finire il campionato sopra i neroazzurri. Tra il diavolo e i tre punti c’è però la Fiorentina. I Viola non hanno tanto da chiedere al campionato eppure questa leggerezza potrebbe essere l’arma in più. Rientra Biraghi dal 1'. A centrocampo l’ex Bonaventura. Per Pioli, De Ketelaere partirà titolare al posto di Diaz con Leao e Krunic squalificati.

SPEZIA – VERONA (DOMENICA 12:30)

È sfida salvezza al Picco. Una sfida cruciale che potrebbe riaprire totalmente la sfida in zona rossa. Tre punti a dividere le due squadre, tra punti tra paradiso e inferno. Lo Spezia è alla disperata ricerca dei tre punti, se dovesse sbagliare questa volta il Verona riaprirebbe le sorti della sua permanenza in Serie A riagganciando i liguri.

Lorieri punta tutto sul devastante Nzola come punta centrale con alle sue spalle Verde, Gyasi e Agudelo. Per Zaffaroni il possibile ritorno dal primo minuto di Gaich al centro dell'attacco.

SAMPDORIA – SALERNITANA (DOMENICA 15:00)

La Sampdoria per crederci ancora. La Salernitana per capire se la cura Paulo Sousa è davvero efficace. Una sfida che possiamo definire ancora salvezza. I granata sono ancora troppo discontinui per essere ritenuti fuori dalla zona rossa. Candreva confermato nel ruolo di trequartista, Dia probabile novità in avanti. Per Stankovic emergenza in attacco, dove la squalifica di Gabbiadini riduce moltissimo le scelte. Il tecnico potrebbe rilanciare dall’inizio Quagliarella al fianco di Lammers.

INTER – LECCE (DOMENICA 18:00)

Dopo i successi contro Cremonese e Atalanta, il Lecce può vincere tre trasferte di fila per la seconda volta nella sua storia in Serie A: la precedente nel febbraio 2004, quando arrivò a quattro, con Delio Rossi in panchina. Però la squadra di Baroni deve fare i conti con l’Inter. Inzaghi, dopo la sconfitta con il Bologna prova a ripartire dalla LuLa. Lukaku e Lautaro per mantenere il secondo posto.

ROMA – JUVENTUS (DOMENICA 20:45)

Dopo il big match del Maradona, c’è la super sfida dell’Olimpico. Mourinho, squalificato, ritrova Smalling. Abraham pronto al rientro da titolare. Mentre Allegri opta per il tandem Vlahovic e Di Maria. I giallorossi per rialzarsi dopo la clamorosa sconfitta di Cremona, la Juventus per dimostrare che nonostante i punti di penalizzazione può raggiungere la zona Europa.

SASSUOLO – CREMONESE (LUNEDÌ 18:30)

Il Sassuolo continua la sua stagione tra alti e bassi, quando è in palla si diverte e diverte: la sorpresa è dietro l’angolo. Berardi, ammonito a Lecce, salterà la sfida con la Cremonese. Dionisi potrà però contare sul rientro di Laurienté. I lombardi devono ripartire dalla clamorosa vittoria contro i giallorossi, una scintilla che potrebbe cambiare le sorti di un campionato fin qui deludente.

TORINO – BOLOGNA (LUNEDÌ 20:45)

La venticinquesima giornata di Serie A si chiude a Torino. Per i granata un punto nelle ultime tre partite. Juric prova a schierare la ricetta anti Bologna con Miranchuk e Karamoh dietro Sanabria. Il Bologna nel momento migliore della stagione vuole confermare la splendida rincorsa, Thiago Motta schiera Barrows con Orsolini e Soriano sugli esterni. Torna a disposizione anche Arnautovic.