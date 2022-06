Ritrovato il bambino di nove anni scomparso durante un'escursione nel Bellunese

Dopo ore di ricerche è stato individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco Francesco, il bambino di nove anni scomparso ieri nel pomeriggio nei boschi del Bellunese. Il piccolo si era separato dal padre con cui era in vacanza durante un'escursione. Le ricerche sono durate tutta la notte e hanno visto il coinvolgimento anche del Soccorso alpino insieme a diversi mezzi che hanno permesso di ritrovare finalmente il bimbo, ora tra le braccia dei genitori.





La scomparsa

Francesco era sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant'Anna di Tambre, in provincia di Belluno, nella zona dell'Alpago. I due erano insieme in vacanza. Da quanto ricostruito sembra che il piccolo fosse scomparso dalla vista del padre quando questo si era fermato ai limiti del bosco per consultare un cartello informativo. Una volta giratosi per riprendere il cammino, non avrebbe più visto il figlio. Dopo alcune ricerche, l'uomo ha dato l'allarme.





Le ricerche

Occhiali, una maglietta color giallo, un gilet smanicato blu scuro, pantaloni corti ed uno zainetto rosso. Con questa descrizione il Soccorso alpino aveva diramato un allarme per chiedere a chiunque avesse visto il piccolo di fornire informazioni utili al suo ritrovamento. Le operazioni di ricerca sono state coordinate dalla Questura di Belluno in una zona impervia in cui sono intervenuti un centinaio di soccorritori tra cui una trentina di vigili del fuoco, decine di uomini del soccorso alpino, della Protezione Civile, delle forze dell'ordine e di unità cinofile. I vigili del fuoco hanno utilizzato per le perlustrazioni anche alcuni droni con termo-camera in grado di rilevare dall'alto la presenza di un corpo umano. Per tutte le ore di luce, inoltre, un elicottero ha sorvolato la zona.





Il ritrovamento

Secondo quanto riferito dal padre, il piccolo si sarebbe difficilmente potuto allontanare di sua iniziativa dal bordo della strada. Nelle prime ore, però, non erano servite a nulla le ricerche nelle immediate vicinanze e anche in un agriturismo vicino in cui si pensava che il piccolo si sarebbe potuto dirigere. Alla fine proprio l'elicottero dei vigili del fuoco ha individuato il piccolo Francesco, poco dopo essersi sollevato in volo, a poche ore dalla denuncia di scomparsa. A notarlo è stato uno dei tanti volontari che perlustravano la zona della scomparsa, che lo ha indicato all'equipaggio dello stesso elicottero. Il bambino sta bene ed è già insieme alla sua famiglia.