Ritrovato in un canalone il corpo di Giulia Cecchettin, il procuratore di Venezia chiede all'ex fidanzato di costituirsi

Filippo costituisciti, questo l’appello lanciato dal procuratore capo di Venezia al giovane presumibilmente ancora in fuga, accusato dell'omicidio dell’ex fidanzata 22enne Giulia Cecchettin, nei confronti del quale è stato spiccato un mandato di cattura internazionale. Ad inchiodare Filippo Turetta, lo ricordiamo, un filmato in cui picchia la vittima ripreso sabato notte, il giorno della scomparsa, da una videocamera di sorveglianza a Fossò, nel veneziano. ''Ancora non abbiamo elementi certi' sulla dinamica di quanto avvenuto. La ricostruzione che potrebbe fare il ragazzo sarebbe molto importante, anche per lui. L'invito è quello di non continuare in questa fuga verso l'Austria'', queste le parole pronunciate dal procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, nei confronti di Filippo Turetta, su cui pende un mandato di cattura internazionale per l'omicidio della ragazza. Dopo una settimana di di angoscia e attesa oggi il corpo della vittima è stato trovato dai vigili del fuoco in un canalone all’interno di un’area boschiva, nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone. A Vigonovo, nel venziano, davanti alla casa di Giulia Cecchettin continua il via vai di parenti e amici. La famiglia è distrutta dal dolore, il padre accompagnato dalle forze dell’ordine si è recato sul luogo del ritrovamento della figlia, per il riconoscimnto. Sono oltre 100 i femminicidi che si contano dall'inizio dell'anno.





Profondo cordoglio da tutto il mondo politico

"Ho seguito con apprensione gli aggiornamenti sul caso e, fino alla fine, ho sperato in un epilogo diverso. Il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia è una notizia straziante. Ci stringiamo al dolore dei suoi familiari e di tutti i suoi cari. Mi auguro sia fatta presto piena luce su questo dramma inconcepibile. Riposa in pace". Così si è espressa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio diffuso via social. Dal Pd un invito al govereno. "Almeno sul contrasto a questa mattanza di donne e di ragazze, lasciamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti al Paese. Non basta la repressione se non si fa prevenzione. Approviamo subito in Parlamento una legge che introduca l'educazione al rispetto e all'affettività in tutte le scuole d'Italia". E' quanto ha dichiarato la segretaria del Partito Democtaico Elly Schlein.