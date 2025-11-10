Rkomi a RTL 102.5: “Il tour nei teatri è una bella botta di vita ed è lo show più attento che io abbia mai fatto”

Rkomi è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Mirko nei teatri”, il suo tour teatrale che lo sta portando in diversi teatri italiani. “Mirko nei teatri” parte dalla scelta fortemente identitaria di riportare la sua musica a un contesto più personale, che negli ultimi anni ha vissuto un percorso di grande maturazione ed evoluzione artistica. Lo ripercorre interamente nel corso della scaletta, dando ampio spazio alle prime canzoni che ha scritto (Milano Bachata, Ossigeno, Vuoi una mano?) così come alle sue hit storiche (La coda del diavolo, 10 ragazze, Nuovo range) e i brani contenuti nell’ultimo album "Decrescendo" (tra cui Il ritmo delle cose). Ai microfoni di RTL 102.5, Rkomi ha raccontato: «Sto molto bene, sono in tour e mi sto riavvicinando alle belle persone che mi seguono. Ne avevo tanto bisogno, perché sono stato fermo un anno. È bello vedere persone che ti seguono da sempre cantare le tue canzoni, vecchie o nuove che siano. È una bella botta di vita. Sicuramente è lo show più bello e più attento che io abbia mai fatto e dura due ore e dieci. Ho fatto un po’ fatica inizialmente nei teatri, perché è diverso. Io sono abituato a fare il matto, cose che comunque non smetto di fare, ma sono comunque in luoghi che richiamano un certo tipo di eleganza. Così è anche lo show: ci sono sette musicisti, una corista, una scenografia molto minimal, no digitale e no telefoni. È uno show ricercato ma è tutto molto terra-terra e ci sono anche quattro brevi discorsi che spiegano il perché di questo tour». Sullo sfondo di una scenografia suggestiva, Rkomi mette in scena la parabola di un artista che è arrivato al successo da ragazzino grazie al rap, ma non ha voluto fermarsi a questo e ha esplorato la musica e le parole in tutte le sue forme. Lo fa accompagnato da una band di sette elementi, dal calore del pubblico – con cui spesso e volentieri interagisce scendendo in platea. Uno spettacolo innovativo e ambizioso, diviso in due atti, ricco di monologhi e con un filo conduttore ben preciso: la sua dimensione naturale non poteva che essere questa.





LE TAPPE DEL TOUR NEI TEATRI

«Con questo tour tocchiamo un po’ tutte le città d’Italia. L’idea di esibirsi nei teatri è nata negli ultimi mesi, anche se già lo avevo fatto in passato con MTV, per la versione unplugged di “Taxi Driver”, e sono stato ospite di Elisa, quindi avevo già vissuto qualche esperienza nei teatri. Con l’uscita di questo progetto, ci siamo resi conto di quanto fosse possibile con questo tipo di musica suonare nei teatri e forse anche quanto fosse giusto, visti i 10 anni di carriera, pochi ma abbastanza per raccontarsi un po’ e celebrare questo “libro chiuso”. “Decrescendo” è proprio un punto a capo, ma che va oltre: non si cambia solo pagina, si cambia libro» ha spiegato Rkomi, in diretta su RTL 102.5. L’artista si esibirà l’11 novembre a Milano, il 17 novembre a Pescara, il 19 novembre a Firenze, il 20 novembre a Padova, il 23 novembre a Bologna, il 25 novembre a Torino, il 27 novembre a Bari e il 29 novembre ad Ancona.



