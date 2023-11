Roberto Gualtieri a RTL 102.5: "Indennizzo traffico ai tassisti non è giustificabile"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri torna a parlare su RTL 102.5 dopo le polemiche degli ultimi giorni sull'aumento del traffico nella capitale dopo la partenza di nuovi cantieri. "Roma ha bisogno di opere, infrastrutture, metropolitane e tranvie e di riqualificare il suo spazio pubblico. Ci sono piazze che sono autostrade che attraversano luoghi meravigliosi. Roma ha bisogno di una grande stagione di interventi che hanno un impatto, è vero, ma che lo avranno quando miglioreranno la vita delle persone. Non si tratta di essere pazienti ma recuperare il tempo perduto e migliorare la nostra città. Poi certo possiamo sempre migliorare. Le strategie di adattamento, come a piazza Pia, hanno avuto esito positivo". E ancora: "Ho deciso di non rimandare a dopo le elezioni cantieri particolarmente importanti come quello di piazza Venezia. il problema di Roma non è che ci sono troppi cantieri, ma che ce ne sono stati troppo pochi in passato. Il traffico si riduce con queste opere".





Indennità traffico ai tassisti? "Non giustificabile"

"Abbiamo avviato la procedura per aumentare le licenze, siamo partiti appena il governo ha approvato il provvedimento che attendevamo e che speravamo ci avrebbe dato un aiuto che non ci ha dato. Sarebbe stato meglio modernizzare la normativa che è del 1992 ma non ci lamentiamo". Indennizzo traffico ai tassisti? "Non appare giustificabile. Appare corretto una valutazione attenta delle tariffe per correggere piccole cose che si possono migliorare".