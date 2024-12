Roma, bambina di 9 anni muore dopo aver mangiato degli gnocchi al ristorante: ipotesi di shock anafilattico

Secondo le prime ipotesi sarebbe stata allergica al frumento la bambina che giovedì 5 dicembre è morta dopo aver mangiato un piatto di gnocchi al ristorante. La piccola, una volta tornata a casa, si è sentita male, ha accusato un malore ed è subito stata trasportata all’ospedale Policlinico Casilino. Qui è arrivata in arresto cardiaco e le è stato praticato un massaggio toracico.

È stata poi trasferita d’urgenza al Policlinico Gemelli dato l’aggravarsi delle condizioni, ma non c’è stato nulla da fare, la bambina poco dopo è morta.

LE INDAGINI

La famiglia si era recata in un ristorante della capitale dopo aver sottoposto la bambina ad una visita medica di routine. La piccola avrebbe mangiato un piatto di gnocchi. Una volta rientrati a casa, la piccola ha accusato un malore con spasmi, vomito e difficoltà respiratorie che sembrerebbe dovuto all’allergia al frumento, ma le cause della morte sono ancora in via di accertamento.

In queste ore sono in corso anche indagini sul locale dove la famiglia ha mangiato per capire se le norme igienico sanitarie sugli alimenti siano state rispettate.

LA DONAZIONE DEGLI ORGANI

Nonostante la tragedia, i genitori della bambina hanno dato il via libera alla donazione degli organi. Un’equipe dedicata del Policlinico Gemelli ha effettuato l’intervento. Venerdì mattina, dopo l’accertamento della morte della piccola, i genitori hanno dato l’ok per effettuare l’espianto.