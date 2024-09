Roma, Juric è il nuovo allenatore. I tifosi contestano società e giocatori Photo Credit: agenziafotogramma.it

Stamattina la notizia dell'esonero di De Rossi, che a giugno aveva firmato con il club giallorosso un contratto di tre anni

La notizia, clamorosa e sorprendente, è giunta questa mattina, poco dopo le ore 9.00. La Roma ha esonerato Daniele De Rossi, dopo sole quattro giornate di Serie A. L'allenatore, romanista e romano doc, a giugno scorso aveva rinnovato con il club, firmando un contratto di tre anni. Perché Daniele De Rossi è stato esonerato dalla Roma A pesare sulla decisione della società, guidata da Dan Friedkin, non tanto l'inizio stagionale sotto tono, con la Roma ferma a quota tre punti in classifica, ma soprattutto le divergenze con la Ceo Lina Souloukou. L'ultimo scontro, secondo quanto risulta da indiscrezioni giornalistiche, risalirebbe a ieri sera, a distanza di poche ore dal deludente pareggio esterno contro il Genoa. De Rossi lasciando Trigoria e rientrando nella sua casa al centro di Roma non ha voluto rilasciare dichiarazioni, anche se si è mostrato sorridente e disponibile con i tifosi. Ivan Juric nuovo allenatore della Roma Il nuovo allenatore della Roma sarà Ivan Juric. L'ex tecnico del Torino firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025, con l'opzione per un altro anno, probabilmente legata alla qualificazione alla prossima Champions League. Alle 17 guiderà il suo primo allenamento con la squadra a Trigoria, dove i tifosi stanno contestando giocatori e società. Juric avrebbe battuto la concorrenza di Pioli, in verità impossibilitato ad accettare l'impiego in quanto diretto verso l'Arabia Saudita, dove dovrebbe allenare l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. I tifosi della Roma protestano Tra i più bersagliati il capitano Lorenzo Pellegrini. Sul cancello del centro sportivo è apparso un adesivo con la scritta 'Yankee go home', evidentemente indirizzata alla proprietà americana che già lo scorso inverno fu aspramente criticata per l'esonero di Josè Mourinho. Domenica prossima la Roma sarà impegnata in casa contro l'Udinese, attuale capolista della Serie A. Una partita che si profila già decisiva per le sorti stagionali della squadra giallorossa. Da scoprire quale sarà la reazione dello stadio. Al momento la piazza romanista, anche in base a quanto si legge sui social, appare totalmente contrariata dalla scelta della società e della decisione di affidare la guida tecnica a Ivan Juric.

Argomenti

Daniele De Rossi Ivan Juric Roma

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti