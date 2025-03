Rose Villain a RTL 102.5: “Sono troppo felice ed entusiasta di questa musica, è la chiusura di un ciclo e mi piace molto il concetto della radio”

Rose Villain è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “radio vega”, il tanto atteso capitolo conclusivo della trilogia che ha conquistato tutti negli ultimi anni e che è stato rilasciato oggi. Un viaggio cosmico, di cui Rose Villain ama definirsi un’esploratrice, per superare i confini terreni e abbracciare l’arte in tutte le sue forme. La costellazione della Lira, illuminata dalla splendida stella Vega, non è solo un punto di riferimento nel cielo, ma è soprattutto simbolo dell’amore sofferto tra Euridice e Orfeo, che porterà quest’ultimo, dopo la morte dalla sua amata, a passare tutta la vita a suonare canzoni tristi. Ai microfoni di RTL 102.5, Rose Villain ha raccontato: «Sono tropo felice ed entusiasta di questa musica e non ci posso credere che sia uscito così presto mi sembra ieri che è uscito “RADIO SAKURA” e l’altro ieri “Radio Gotham”. È una chiusura di un ciclo, anche se non si sa mai, mi piacciono le postille. È un viaggio che per caso è diventato l’uno il sequel dell’altro e aveva senso che fosse una trilogia. Spero che sia la fine di qualcosa, ma l’inizio di qualcos’altro di bello. L’idea di mettere la radio in tutti e tre i dischi è venuta da sé, mentre scrivevo il secondo album. Mi piace tanto il concetto della radio, che sono io a scegliere per te i brani: è imprevedibile, non sai cosa ti capita, ma alle volte ti capisce».





Le collaborazioni nel disco

Sono 13 i brani, sotto la direzione artistica di Sixpm, che completano la “Radio Trilogy” di Rose Villain. Al suo fianco, in questo nuovo progetto, ci sono Guè, Lazza, Geolier, chiello e Fabri Fibra, legati da sempre da una grande stima e amicizia reciproca con l’artista. «Sixpm ha fatto un lavoro incredibile, io gli dico una sensazione e lui riesce a tramutare in musica tutto, è un genietto. È vero, io e Guè tra poco iniziamo a lavorare al nostro album insieme che uscirà nel 2026, come diciamo alla fine del singolo “il bacio del serpente”. Io e Guè abbiamo una passione comune per il cinema, ci piacciono le stesse storie. È nato tutto con “Chico” e c’è questa cosa che ci lega del riuscire a scrivere e raccontare delle storie con questa nuance cinematografica. Nel disco ci sono altri ospiti, come Fabri Fibra in “bop”, con cui ho fatto “Nuova scena” e anche con Geolier ed esce tra pochissimo. Loro sono due persone con cui mi trovo davvero troppo bene personalmente, sono simpatici, intelligenti, di cuore ed è un onore averli entrambi nel disco» ha raccontato la cantante in diretta su RTL 102.5. «In “radio vega” collaboro anche con Lazza e chiello, abbiamo fatto con tutti delle sessioni in studio, a me piace proprio scrivere insieme in studio. Con chiello abbiamo fatto una sessione bellissima con il violinista Fausto Cigarini e per caso è arrivato Davide Rossi, violinista dei Coldplay. Ci ha raggiunti in studio e mentre stavamo scrivendo si sono messi a “duellare” con i violini ed è stata una cosa magica. Io adoro i featuring e mi piace fare cose che mi stupiscano, io non mi inquadro molto musicalmente e mi piace trovarmi con diversi generi e mi butto sempre, con Geolier per esempio ho cantato in napoletano» ha continuato nel corso di The Flight.





Sanremo 2025

L’artista è reduce dalla sua partecipazione alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, dove ha calcato per il secondo anno di fila il palco del Teatro Ariston, portando il brano “fuorilegge”. «Sono più contenta dello scorso anno, ho portato una canzone che amavo alla follia e me la sono goduta di brutto. Sanremo è un’incredibile vetrina della musica e l’anno scorso la mia vita è cambiata proprio. A Sanremo hai finalmente un’opportunità con cui la tua canzone viene ascoltata da tutti, dai bambini ai nonni» ha raccontato Rose Villain in diretta su RTL 102.5.





I live

Durante l’ultima data del suo “Radio Sakura Winter Tour 2024” al Fabrique di Milano, ci aveva dato appuntamento per un live speciale nella sua città il 23 settembre 2025 all’Unipol Forum di Milano. Rose Villain però non poteva non raggiungere anche tutti i suoi fan in giro per l’Italia: “THE RADIO TRILOGY TOUR” la vedrà portare la sua prorompente energia e le sue canzoni di successo per la prima volta sui palchi dei principali palazzetti, nel corso altri tre imperdibili concerti: il 26 settembre a Padova, il 2 ottobre a Roma e il 3 ottobre a Napoli. L’artista però non poteva farci aspettare così tanto prima di salire di nuovo su un palco e, per questo, ha annunciato il suo summer tour che la vedrà protagonista di alcuni dei maggiori festival italiani. Rose Villain farà tappa a Trento, Perugia, Gallipoli, Mondovì, Francavilla al Mare, Ascoli Piceno, Barletta e Lignano Sabbiadoro.