Rovigo: padre, madre e figlia trovati morti in casa, intossicati dal monossido di carbonio

Rovigo: padre, madre e figlia trovati morti in casa, intossicati dal monossido di carbonio

Rovigo: padre, madre e figlia trovati morti in casa, intossicati dal monossido di carbonio Photo Credit: ANSAFoto.it/US VIGILI DEL FUOCO

Redazione Web

23 ottobre 2025, ore 13:00

Sotto accusa una fuga di monossido, fuoriuscito dalla caldaia. Della famiglia non si avevano notizie da giorni

Tragedia nella tarda serata di ieri a Canaro, in provincia di Rovigo. Un'intera famiglia, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è stata trovata morta in casa. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23, su richiesta dei Carabinieri. La squadra del comando di Rovigo ha trovato all'interno dell'abitazione, in via Cesare Battisti a Canaro, i corpi senza vita di padre, madre e una figlia di 27 anni. Erano tutti di origine moldava, in Italia da 20 anni. Anche un gatto è stato ritrovato senza vita.  Gli operatori muniti di dispositivi di rilevazione dei gas, durante il sopralluogo all'interno della casa, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia. Sul posto i carabinieri e il Suem 118

Monossido, killer silenzioso

Il monossido è un gas tossico, incolore e inodore, che si forma dalla combustione incompleta di combustibili come legna, gas, benzina o carbone. È estremamente pericoloso perché, una volta inalato, blocca la capacità del sangue di trasportare ossigeno, il che può essere letale. I sintomi di intossicazione includono mal di testa, nausea, debolezza e confusione mentale, fino ad arrivare al coma. In casa può fuoriuscire  principalmente da apparecchi di combustione difettosi o malfunzionanti, come caldaie, stufe a gas o legna, caminetti, scaldabagni e forni. Si può anche formare dal fumo di tabacco e da fonti esterne come i motori delle auto lasciate nel garage. La sua  pericolosità è accentuata dal fatto che è inodore. Gli impianti di riscaldamento vanno tenuti sempre in prossimità di finestre e balconi. Al primo sospetto di fuga di monossido di carbonio, fare areare gli ambienti e allontanarsi rapidamente.

Argomenti

morte
famiglia
intossicazione
monossidodicarbonio
Rovigo

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Gente in edicola, la cover di questo numero è dedicata ad Enrica Bonaccorti; parla il nuovo consulente di Andrea Sempio; rivelazioni sul caso delle violenze del padre di Elisabetta Gregoracci

    Gente in edicola, la cover di questo numero è dedicata ad Enrica Bonaccorti. Ecco tutte le anticipazioni

  • Tennis. Sinner a Vienna vince in 58'' ma è sempre polemica Davis

    Tennis. Sinner a Vienna vince in 58'' ma è sempre polemica Davis

  • Champions League. Una buona Juve non basta, vince il Real. Atalanta spreca ancora, e pareggia con lo Slavia

    Champions League. Una buona Juve non basta, vince il Real. Atalanta spreca ancora, e pareggia con lo Slavia

  • Donna ferita a coltellate a Bruzzano nel milanese, ricoverata in ospedale è in pericolo di vita

    Donna ferita a coltellate a Bruzzano nel milanese, ricoverata in ospedale è in pericolo di vita

  • Europa. Arriva la patente a 17 anni, a condizione di guidare al fianco di un conducente esperto fino alla maggiore età

    Europa. Arriva la patente a 17 anni, a condizione di guidare al fianco di un conducente esperto fino alla maggiore età

  • L'Inter batte 4-0 l'Union SG, tris Champions per Chivu. Disfatta Napoli in Olanda, Psv domina e ne fa 6

    L'Inter batte 4-0 l'Union SG, tris Champions per Chivu. Disfatta Napoli in Olanda, Psv domina e ne fa 6

  • Gabry Ponte a RTL 102.5: “Non ho ancora metabolizzato lo show di giugno ma, appena sono sceso dal palco, ho pensato di volerlo rifare subito. Ci rivediamo a San Siro il 27 giugno!”

    Gabry Ponte a RTL 102.5: “Non ho ancora metabolizzato lo show di giugno ma, appena sono sceso dal palco, ho pensato di volerlo rifare subito. Ci rivediamo a San Siro il 27 giugno!”

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale delle Nitto Atp Finals 2025

    RTL 102.5 è la radio ufficiale delle Nitto Atp Finals 2025

  • Violenza sessuale ripetuta sulla figlia di cinque anni, uomo condannato a 20 anni di reclusione

    Violenza sessuale ripetuta sulla figlia di cinque anni, uomo condannato a 20 anni di reclusione

  • Assalto al pullman del Pistoia basket, 3 ultrà fermati per omicidio

    Assalto al pullman del Pistoia basket, 3 ultrà fermati per omicidio

Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

Scuole e uffici comunali chiusi , fiumi d'acqua in molte località, macchine e scooter trascinati per metri, anche automobili dei carabinieri a Monterone, timori per nuove precipitazioni

Prima notte in carcere per Gianluca Soncin, oggi interrogatorio di garanzia per l'omicida di Pamela Benini

Prima notte in carcere per Gianluca Soncin, oggi interrogatorio di garanzia per l'omicida di Pamela Benini

La giovane bergamasca aveva trovato la forza di chiudere una relazione tossica, fatta di minacce e violenze. La realtà non era quella glamour e patinata mostrata sui social

Attentato Ranucci, Sergio Mattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini

Attentato Ranucci, Sergio Mattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini

Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi riferirà in Parlamento il 22 ottobre