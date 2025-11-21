RTL 102.5 ancora al vertice negli ascolti Audiradio con 6,9 milioni di persone nel giorno medio

Redazione Web

21 novembre 2025, ore 12:00

L’intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, è ascoltato da 9,6 milioni di persone. RTL 102.5 è fra le prime radio anche nel quarto d’ora con 531 mila ascoltatori

RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia nel terzo trimestre del 2025. Secondo la rilevazione Audiradio, RTL 102.5 è la prima radio d’Italia con 6,868 milioni di italiani all’ascolto ogni giorno, Radio Zeta è seguita da 1,3 milioni di persone e Radiofreccia da quasi 1,4 milioni. L'intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, sfiora i 9,6 milioni di italiani all'ascolto.

FRA LE PRIME RADIO ANCHE NEL QUARTO D’ORA

RTL 102.5 è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d’ora, con 531 mila ascoltatori. I nuovi dati di ascolto non solo consolidano la leadership dell'emittente, ma ne celebrano l'identità e la straordinaria fedeltà della sua community, a testimonianza di una coerenza editoriale che ha costruito nel tempo un legame di valore con il pubblico.

DICHIARAZIONE LORENZO SURACI, PRESIDENTE RTL102.5

Anche con la nuova rilevazione Audiradio, RTL 102.5 è la radio più ascoltata dagli italiani. Abbiamo mantenuto la nostra leadership e siamo ascoltati da quasi 600 mila ascoltatori in più rispetto alla seconda radio in classifica. L’intero Gruppo - con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia - che sul mercato pubblicitario rappresenta un vero e proprio sistema, sfiora quasi i 9,6 milioni di ascoltatori. Ma anche nella rilevazione del quarto d’ora, ancora una volta, RTL 102.5 viene premiata e si posiziona tra le prime quattro radio senza sostanziali differenze", dichiara il presidente del Gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci.


