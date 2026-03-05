RTL 102.5 è la radio ufficiale di Strade Bianche 2026 e Strade Bianche Women Elite 2026

Redazione Web

05 marzo 2026, ore 11:00

Le gare, organizzate da RCS Sport, si terranno a Siena sabato 7 marzo

RTL 102.5 è la radio ufficiale di Strade Bianche 2026 e Strade Bianche Women Elite 2026, tra le più prestigiose corse in linea di ciclismo su strada che si svolgono annualmente in Toscana. Le gare, organizzate da RCS Sport, si terranno a Siena sabato 7 marzo.

Conosciuta come “Classica del Nord più a Sud d’Europa”, la corsa parte e arriva a Siena ed è famosa per i suoi tratti di strade sterrate bianche. In entrambe le gare, maschile e femminile, atlete e atleti partiranno dalla Fortezza Medicea, percorreranno i primi chilometri su asfalto ondulato per raggiungere i settori di sterrato e concluderanno la gara in Piazza del Campo.

Con il commento di Paolo Pacchioni, RTL 102.5 seguirà Strade Bianche 2026, offrendo una narrazione completa di ogni momento all’interno dei propri programmi e dei notiziari. L’evento sarà raccontato anche in diretta e sui social media dell’emittente, con Valentina Iannicelli pronta a fornire aggiornamenti in tempo reale, curiosità, retroscena esclusivi e contenuti speciali, portando l’entusiasmo della gara direttamente agli ascoltatori. Sulla linea del traguardo l’animazione sarà curata da Davide Guerra.


Argomenti

RCS Sport
RTL 102.5
Strade Bianche

